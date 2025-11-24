Allanamientos en Añelo: cinco demorados, secuestro de armas y drogas

Una serie de allanamientos realizados en distintos puntos de Añelo , en el marco de una investigación judicial en curso por hechos delictivos perpetrados en la localidad, permitió desbaratar organizaciones delictivas. Como resultado se demoró a cinco personas, se secuestraron armas y drogas , así como también varios elementos de interés para la causa.

Las diligencias se realizaron este último domingo a partir de las primeras horas de la mañana y se extendieron hasta el mediodía con la intervención de personal de la Comisaría 35, el CENAF N° 5 y la División Antinarcóticos de Añelo. En total, se concretaron cinco procedimientos simultáneos que derivaron en cinco demorados y en el traslado de dos menores para ser notificados por presunto encubrimiento .

El primer allanamiento tuvo lugar en un domicilio de calle 10, donde los efectivos demoraron a un hombre de 48 años y procedieron al secuestro de un automóvil Chevrolet Joy, elemento clave dentro de la causa investigada.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo (1)

En otro operativo realizado en una vivienda de calle San Juan, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares, réplicas de un arma de fuego, calibre 9 milímetros y un arma de fabricación tipo "tumbera", que se encontraba en pleno proceso de armado al momento del ingreso policial.

Uno de los despliegues más importantes se concretó en una propiedad ubicada sobre calle Buenos Aires. Allí se secuestraron seis teléfonos celulares Samsung y un total de 53 cartuchos calibre .32, además de otros elementos de interés para la causa.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo (2)

Qué se encontró durante los allanamientos

El trabajo del personal de Antinarcóticos permitió además el hallazgo de 13,32 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína y más de 600 mil pesos en efectivo, compuestos mayormente por billetes de baja denominación, lo que refuerza la sospecha de actividades vinculadas al narcomenudeo.

A lo largo de los distintos allanamientos también se secuestró una amplia variedad de elementos presuntamente relacionados con hechos delictivos ocurridos recientemente en la ciudad. Entre ellos, un parlante Stromberg, una soldadora Lusqtoff, un criquet, diez caños de gas, dos reflectores Candela 30W, dos cámaras, un proyector Spica, varias máquinas cortadoras de cabello, un auricular JBL, un reloj T900 promax y una plancha para el pelo.

Las diligencias finalizaron cerca del mediodía, con todos los elementos secuestrados puestos a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar en la investigación para determinar el grado de participación de los demorados y el origen de los objetos recuperados.

Añelo, allanamientos, narcomenudeo (3)

Qué estrategias se están delineando para frenar el narcomenudeo

El fiscal regional de la Justicia Federal, Fernando Arrigo, informó que Neuquén atraviesa un momento clave en la lucha contra el narcomenudeo. A diferencia de Rosario —donde el fenómeno narco lleva décadas—, en la provincia el problema es reciente, pero muestra señales preocupantes. “Estamos en la etapa de establecer una estrategia”, explicó, al destacar que la prioridad actual es lograr un diagnóstico temprano y un trabajo coordinado entre todas las fuerzas.

El fiscal remarcó que el contexto neuquino presenta condiciones muy diferentes a las del litoral. “Esta es una jurisdicción con grandes extensiones, baja densidad poblacional y pasos fronterizos permeables que preocupan bastante”, explicó. En este punto, subrayó la importancia de actuar con rapidez: “Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia entre prevenir o lamentar”.

Según Arrigo, el foco no está solo en el combate directo al narcomenudeo, sino también en entender las rutas y redes que lo sostienen. En este sentido, advirtió que hay una relación directa entre el narcomenudeo y la criminalidad organizada. Las balaceras y los ajustes de cuentas que hoy vemos en Neuquén son síntomas de que el negocio está mutando, y se deben implementar estrategias preventivas antes de que se consolide.