Fuerte choque en cadena en Ruta 51: el conductor de la Hilux estaba alcoholizado

Hubo cuatro vehículos involucrados en el accidente, pero un Fiat Uno se llevó la peor parte. Cuatro jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a distintos hospitales.

Este domingo a la noche se registró un fuerte choque en cadena en la Ruta 51 , que dejó a cuatro jóvenes heridos. El accidente involucró a cuatro vehículos, aunque la peor parte se la llevó un auto Fiat Uno que fue chocado por una camioneta Toyota Hilux, cuyo conductor estaba alcoholizado.

El subcomisario Damián Jorquera informó a LM Neuquén que el accidente se produjo en medio de un intenso movimiento del tráfico, cuando a última hora de la noche varios vehículos regresaban del lago Mari Menuco.

En este contexto, un auto Vento (donde circulaba un matrimonio con dos jóvenes, oriundos de Centenario) hizo una maniobra de sobrepaso, pero cuando se reincorporó a su carril tuvo que frenar bruscamente por la larga fila vehicular, de modo que impactó contra un Chevrolet Onix que tenía delante, donde circulaba una pareja oriunda de Neuquén. Fue así que el Fiat Uno no alcanzó a frenar y lo mismo ocurrió con la Toyota Hilux, que estaba detrás suyo, y lo chocó violentamente.

choque en cadena ruta 51

En el Fiat Uno circulaban dos parejas de jóvenes, de entre 18 y 22 años, oriundos de Fernández Oro, quienes recibieron la peor parte. El vehículo quedó totalmente destruido y todos los ocupantes debieron ser trasladados en ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), a diversos nosocomios, de Centenario, El Chañar, Cinco Saltos y Manzano Amargo.

Aunque inicialmente trascendió que habían sufrido heridas de gravedad, el comisario Jorquera confirmó a LM Neuquén que todos fueron dados de alta entre la medianoche y las dos de la madrugada, sin lesiones de consideración. Uno de los jóvenes sufrió cortes en la zona lumbar, por lo que debieron practicarle una sutura.

choque en cadena ruta 51

El fuerte choque generó largas filas y demoras en el tránsito. En el lugar se hizo presente personal policial de la División Accidentologia Vial y todos los involucrados en el choque en cadena, con excepción de los jóvenes heridos, fueron sometidos al test de alcoholemia. El único que dio positivo fue el conductor de la Hilux, un hombre de 43 años oriundo de Rincón de los Sauces. El resultado arrojó 0,38 gramos de alcohol en sangre, de modo que se procedió a la retención de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo, que quedó a disposición del Juzgado Administrativo de Faltas de Vista Alegre.

Los vehículos Onix y Vento fueron citados para realizar las pericias este martes, mientras que con el Uno y la Hilux se procedió a la retención preventiva quedando alojados en el Predio de secuestros del Destacamento Dique Ballester.

Controles de alcoholemia masivos

Tras el fuerte choque de este domingo, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informó que este lunes, en el marco del operativo retorno, se realizarán controles masivos de alcoholemia en Ruta 22 y Ruta 51, puntos clave del tránsito hacia la Confluencia.

"El objetivo es prevenir siniestros viales y garantizar un regreso seguro para todas las personas que vuelvan del fin de semana largo. Si vas a conducir, no consumas alcohol", señalaron.