Caso Ávalos: la fiscalía busca llevar a juicio oral a los 19 involucrados

En 2025, ocho procesados se vieron beneficiados por una apelación. Sin embargo, los acusadores hicieron otra presentación y aguardan una respuesta de Casación.

En la actualidad, hay 11 personas procesadas por la desaparición de Sergio Ávalos. Los acusadores esperan llevar a juicio a un total de 19 involucrados en la causa.

El Ministerio Público Fiscal de la justicia federal (MPF) no se quedó de brazos cruzados en relación a la decisión que benefició a parte de los procesados por la desaparición forzada del estudiante neuquino Sergio Ávalos y elevó una presentación ante la Cámara Federal de Casación. Todavía no hay certezas en relación a las posibles fechas sobre la respuesta de los jueces aunque se estima que se conocerá en las semanas posteriores a la feria judicial de verano.

Como en otras etapas del proceso, los acusadores tienen una gran expectativa sobre lo que responderá Casación y que permitirá avanzar hacia la etapa de juicio oral. La presentación estuvo a cargo del MPF y desde la parte querellante mostraron su conformismo por el trabajo desplegado. “Lo hizo muy bien”, remarcó a LM Neuquén uno de los abogados que representa a la familia de Ávalos, Sergio Heredia. Junto a su colega Leandro Aparicio, Heredia forma parte de la querella.

Sergio Ávalos

La apelación benefició al dueño de Las Palmas

El recurso elevado por los acusadores tiene relación con la decisión de la Cámara Federal de General Roca, que benefició a un grupo de ocho imputados. En concreto, revocó el procesamiento dictado por el juez federal neuquino Gustavo Villanueva, beneficiando, entre otros, al dueño del boliche Las Palmas, Pedro Raúl Nardanone.

De igual modo, tanto la fiscalía como la querella tienen confianza de que revierta la decisión de los camaristas roquenses y que las personas que se vieron beneficiadas por su decisión también sean llevadas a juicio.

Distinta es la situación del resto de los involucrados, 11 personas, que primero fueron procesadas por el juez Villanueva y luego, la Cámara confirmó esa resolución.

De la celeridad en la respuesta de Casación depende en gran parte una inmediata elevación a juicio y la posibilidad de que el proceso se desarrolle en el presente año.

marcha 19 años sergio avalos 2.jpg

La investigación por la desaparición forzada de Ávalos tuvo un vuelco clave en julio de 2025, cuando se conoció el procesamiento de casi una veintena de personas. La decisión fue adoptada por el magistrado Gustavo Villanueva, quien ya había avanzado con las indagatorias y otras medidas investigativas.

La causa está caratulada como privación ilegal de la libertad agravada y atravesó distintas instancias. Desde hace un tiempo importante, la familia de Ávalos aguardaba una decisión del juez federal a cargo y llegó finalmente en el primer semestre del año pasado.

Coautores y partícipes necesarios

Entre las particularidades del procesamiento inicial, se destacó que un grupo fue considerado como coautor del delito de desaparición forzada de personas. Entre los procesados, se encuentran Osvaldo Daniel Carracedo, Roberto Alejandro Costa, María Alejandra Siboldi, Irene Esther Fuentes, Juan Darío Arévalo Smith, José Luis Flores, Alfredo Humberto Cortínez, Pedro José Sepúlveda Palacios, Eugenio Alejandro Tarifeño, Rubén Ángel Ferreira y Patricio Sesnich.

En tanto, un segundo grupo de imputados fue considerado partícipe necesario. Habían sido procesados: Diego Alberto Herman, Cristian Rubén Cepeda, Rubén Gustavo Escobar, Pablo Martín Fantón, María Teresa Monsalve, Ítalo Edgardo Soto, Pedro Ángel Pacheco y Pedro Raúl Nardanone. Justamente, este grupo de personas, se vio beneficiado por la medida de la Cámara roquense.