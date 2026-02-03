Causa Cuadernos: Cristina Kirchner pidió anular el juicio y afirmó que "surgió de un engaño"

El abogado de la expresidenta sostuvo que el juez y el fiscal del caso "fueron elegidos a dedo". Cómo sigue el caso.

Este martes, el Tribunal Oral Federal N°7 reanuda el juicio por la causa Cuadernos y la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca anular el proceso en la etapa de cuestiones preliminares.

Según Carlos Beraldi, abogado defensor de la ex mandataria, el proceso debía ser anulado ya que el juez y el fiscal del caso "fueron elegidos a dedo" y objetó las declaraciones de los arrepentidos. "Se los quebró, a través de la detención preventiva ", sostuvo.

"Estamos en presencia de un proceso nulo, este proceso surgió de un engaño, se incurrió en el vicio de forum shopping. Es necesario que juez y fiscal sean elegidos por sorteo, no a dedo, lo que en este caso se vulneró de una manera grosera", expresó Beraldi en la audiencia.

"El fiscal no investiga cualquier cosa, ni de cualquier manera: lo hace en base a la ley. Por eso es necesario que tanto el juez como el fiscal sean elegidos a través de los procedimientos naturales, que es el sorteo. No a dedo", insistió.

cristina kirchner

Para Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria en San José 1111, este proceso es solo el comienzo de un año complejo en los tribunales. En los próximos meses también se prevé el inicio de los juicios por Hotesur - Los Sauces y el Memorándum con Irán.

Sobre la reanudación del juicio por la Causa de los Cuadernos

Tras la feria judicial, se reanudó el juicio con una gran cantidad de audiencias que buscará agilizar su desarrollo a pesar de su gran magnitud. La causa que tiene a Cristina como presunta jefa de una asociación ilícita, cohecho y maniobras de recaudación ilegal durante el período 2003-2015, contará con ampliaciones progresivas durante esta etapa, que incluirá algunas exposiciones presenciales, tras las quejas por las pocas audiencias que podrían demorar años la duración del proceso.

El proceso está a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero, Germán Castelli y Néstor Costabel, mientras que la acusación es liderada por la fiscal, Fabiana León. Las sesiones serán virtuales, excepto las indagatorias, que serán presenciales. Los martes empezarán a las 13:30 y los jueves a las 09:00.

juicio causa de los cuadernos

La investigación desarrollada por Stornelli se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Bernardo Centeno (70) asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública civil, a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

La fiscalía denunció que Cristina Kirchner era la "destinataria final" de las coimas

En una de las primeras audiencias, desde Fiscalía sostuvieron que la presidenta del Partido Justicialista "fue la destinataria final de los sobornos. Se probó que además de haber sido la jefa de la asociación ilícita, recibió las coimas".

"Resultó ser la única con capacidad real y efectiva para decidir cómo y qué hacer con la mayoría del dinero entregado en carácter de coimas", sumaron.

En aquel momento, Cristina realizó un descargo por escrito y enfatizó: "No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen".