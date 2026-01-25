Peronismo neuquino: camino a lista de unidad y la liberación de Cristina Kirchner

Una facción del PJ neuquino se reunió para analizar las elecciones internas del 15 de marzo. Qué se habló en el encuentro.

Este último sábado por la mañana se llevó a cabo un plenario con dirigentes del peronismo neuquino de toda la provincia. Estuvieron representadas localidades como Zapala, San Martín de los Andes, Plottier, Senillosa, Plaza Huincul, Junín de los Andes, Centenario, Vista Alegre, Mariano Moreno, Chos Malal, Villa la Angostura, El Chocón y Alumine.

El encuentro fue realizado por la agrupación Peronismo para la Victoria , con motivo de preparar el terreno para las próximas internas partidarias del próximo 15 de marzo.

El cónclave se inició con la lectura de un documento en el que se establecieron ejes prioritarios para el debate y la acción.

De acuerdo a lo informado por ese sector del PJ neuquino, la reunión se hizo en un marco muy participativo; los militantes fueron aportando diferentes ideas y propuestas que fueron enriqueciendo la discusión política del Encuentro en el que se analizó la situación del Partido Justicialista a nivel nacional y provincial.

Como definiciones más importantes, se estableció generar las condiciones para que, en un marco de unidad, se trabaje en la conformación de una lista de unidad para las próximas elecciones internas del 15 de marzo.

Peronismo neuquino: conversar con sectores internos

Para ello, queda conformada una comisión que tiene por objeto "conversar con todos los sectores internos, sin exclusiones, que compartan la idea de un peronismo unido al servicio del pueblo y su gente, comprometido a transformarse en una opción de poder en la provincia de Neuquén".

A su vez, propone que quienes integren la lista de unidad, asuman el compromiso por escrito para que las candidaturas a cargos electivos para el año 2027 surjan de elecciones internas a desarrollarse antes de fin de año, el día 28 de noviembre de 2026. Expresamente, queda determinado que debe ser para todas las categorías: Gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, intendentes y concejales en el plano provincial. Además, se establece que, de volver a suspenderse a nivel nacional las elecciones PASO serán incluidos también los cargos a legisladores nacionales.

Uno de los ejes prioritarios para el debate y la acción fue “Trabajar por una democracia sin proscripciones y con plenas libertades políticas. Tenemos que trabajar por una democracia íntegra, sin proscripciones, con participación ciudadana y donde la eliminación del adversario político no exista como posibilidad.

Exigen la libertad de Cristina Kirchner

"Debemos exigir el cese de la judicialización de la política y la libertad de Cristina Fernández de Kirchner. No hay posibilidad de construir un país con presos políticos ni con fuerzas populares excluidas del sistema democrático”, manifestó uno de los dirigentes presentes", dijeron en un comunicado.

Entre los dirigentes presentes estuvieron Oscar Parrilli presidente del Instituto Patria; Anahí Valdez, Ana María Pavón, Luis "Pichi" Sagaseta, Lorena Parrilli, Juan Domingo "Chule" Linares, Pablo Maldonado, Soledad Salaburu, Catemú Nahuel, y María Samar, entre otros.