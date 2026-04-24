Imperdible: la mejor receta de tiramisú para que quede como el postre original italiano .

La mejor receta de tiramisú: el paso a paso para que te quede como el postre original italiano

Los expertos que afirman que el tiramisú es el postre más famoso que tuvo origen en Italia. Además, consignan que el tiramisú se creó en la ciudad de Venecia y se asegura que proviene de algunos burdeles del Veneto, donde este se empezó a consumir. Inicialmente no llevaba queso mascarpone, un ingrediente que se añadió posteriormente. Aquí te presentamos la mejor receta de tiramisú para que quede como el postre original italiano .

En algunos casos, la receta de tiramisú lleva el huevo crudo, sin cocer. Según otras fórmulas, lo ponen a baño maría, pero en estos casos hay que preparar la crema y dejarla reposar en la heladera.

El tiramisú es el postre más famoso que tuvo origen en Italia.

500 gramos de mascarpone.

5 huevos.

5 cucharadas de azúcar en polvo.

40 bizcochos de soletilla.

2 tazas de café fuerte sin azúcar.

2 cucharadas de vino dulce.

Cacao en polvo sin azúcar.

La guía paso a paso para preparar el tiramisú original

Separar las claras de las yemas.

Batir las yemas con el azúcar hasta que la mezcla quede clara.

Agregar el mascarpone y mezclar bien hasta conseguir una mezcla cremosa y consistente.

Dejar las claras a punto de nieve. Un poquito de sal ayuda a que queden mejor.

Mezclar la crema de mascarpone con las claras montadas hasta conseguir una crema homogénea.

Batir el café frío y el vino dulce en un plato hondo y empapar los bizcochos.

Colocar la mitad de los bizcochos en el fondo de una fuente (del tipo que se emplea para gratinar), cubrirlos con la mitad de la mezcla hecha con los huevos y colocar el resto de los bizcochos. Cubrir todo con la parte sobrante de la mezcla.

Dejar reposar en la heladera por lo menos durante 3 horas (aunque lo ideal es que repose durante 12 horas).

A la hora de servir, espolvorear el tiramisú con cacao en polvo utilizando un tamiz.

tiramisu2 En algunos casos, la receta de tiramisú lleva el huevo crudo, sin cocer.

Algunos secretos para que el tiramisú quede espectacular

Muchos especialistas señalan que uno de los secretos clave del tiramisú es su base, la mezcla de huevos, azúcar y el mascarpone. Claro que también nosotros podemos crear nuestra propia receta de tiramisú y añadir los ingredientes que más nos gusten. Así, entre los bizcochos y la crema podemos incluir frambuesas, manzana caramelizadas, peras, coco o incluso crema de castaña.

Otro de los secretos a la hora de elaborar el tiramisú es el de emplear galletas crujientes, galletas de mantequilla, brioches o incluso pan de jengibre en lugar de los bizcochos de soletilla. También es posible reemplazar el café por chocolate, zumo de frutos rojos, licor, sirope o incluso por caramelo hecho con mantequilla salada.