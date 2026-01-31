Uno por uno: los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén
El festival se desarrollará del 5 al 8 de febrero próximo en el predio de la isla 132.
La Fiesta de la Confluencia 2026 se desarrollará del 5 al 8 de febrero, contará con 18 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros, con una marcada presencia de referentes juveniles.
En los últimos días, se dieron a conocer algunos de los artistas que se esperan e incluso, durante esta mañana, también se confirmó la presencia de otros. Se anunció la presencia de Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK, en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano.
En tanto, también se confirmaron más artistas que sumarán a esos estilos musicales, para todas las edades y preferencias. De esta forma, a la grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor, se sumarán las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar, desde Uruguay.
La Fiesta tendrá una marcada presencia de artistas juveniles, con Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de Ángela Torres, La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).
Gran expectativa por la Fiesta de la Confluencia 2026
La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.
María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones. "El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pasqualini.
La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026.
“Para nosotros anunciar nuevamente las inscripciones que van a ocurrir a partir del 1° al 22 de diciembre es muy importante, porque es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.
Pasqualini observó que en estos 12 años el Pre Confluencia se transformó en “una plataforma de despegue” para las bandas y agrupaciones musicales y sostuvo que de esto da cuenta el crecimiento del certamen: “El 2024 nos sorprendió con más de 300 inscripciones”.
Te puede interesar...
Leé más
Fiesta de la Confluencia: el escenario principal toma forma y hay más entradas para buenos contribuyentes
Fiesta de la Confluencia 2026: uno por uno, qué artistas tocarán en el escenario Limay
Fiesta de la Confluencia 2026: habilitan la segunda tanda de entradas gratis para buenos contribuyentes
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario