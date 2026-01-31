Uno por uno: los artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

El festival se desarrollará del 5 al 8 de febrero próximo en el predio de la isla 132.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se desarrollará del 5 al 8 de febrero, contará con 18 reconocidos artistas y grupos musicales de diversos géneros, con una marcada presencia de referentes juveniles.

En los últimos días, se dieron a conocer algunos de los artistas que se esperan e incluso, durante esta mañana, también se confirmó la presencia de otros. Se anunció la presencia de Bersuit Vergarabat, La Beriso, Luck-Ra, Trueno, Migrantes, Luciano Pereyra y FMK , en un recorrido para todos los gustos, desde el rock y el hip hop hasta la cumbia y el pop urbano.

En tanto, también se confirmaron más artistas que sumarán a esos estilos musicales, para todas las edades y preferencias. De esta forma, a la grilla de los reconocidos artistas que se presentarán en el escenario mayor, se sumarán las conocidas bandas de rock Kapanga y No Te Va Gustar, desde Uruguay.

La Fiesta tendrá una marcada presencia de artistas juveniles, con Dillom, Lauty Gram y Tuli, y los asistentes también tendrán momento para bailar al ritmo de Ángela Torres, La Joaqui, Karina La Princesita, Roze y Rombai. En tanto, el escenario mayor también tendrá la presencia de la neuquina Femi (Agnes Simon, oriunda de Zapala).

ntvg No Te Va Gustar será uno de los platos fuertes del rock para la Fiesta de la Confluencia 2026.

Gran expectativa por la Fiesta de la Confluencia 2026

La organización apuesta a mantener el entusiasmo con novedades semanales y atractivos como, al igual que en la edición anterior, la rifa de tres autos Toyota Yaris y una camioneta, y este año le agregaron un monopatín y una moto eléctrica por noche. Además, este año serán 200 los emprendedores de Neuquén Emprende quienes tendrán la posibilidad de comercializar sus productos regionales, artesanías y producciones.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete, indicó que el año pasado la convocatoria superó el millón de asistentes, con un impacto económico que alcanzó los 50.000 millones y este año se proyecta un derrame aún mayor, estimado en 65.000 millones. "El espíritu modo Confluencia ya se siente en el aire y promete convertir a la ciudad, una vez más, en el epicentro de la música y la celebración más importante del país”, destacó Pasqualini.

La Municipalidad de Neuquén presentó la nueva edición del Pre Confluencia, el certamen que reunió año tras año a proyectos musicales de la región rumbo a la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026.

“Para nosotros anunciar nuevamente las inscripciones que van a ocurrir a partir del 1° al 22 de diciembre es muy importante, porque es poner en valor nada más y nada menos que la música que se genera, no solo en nuestra ciudad, sino en la región y en la provincia de Neuquén”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini.

Pasqualini observó que en estos 12 años el Pre Confluencia se transformó en “una plataforma de despegue” para las bandas y agrupaciones musicales y sostuvo que de esto da cuenta el crecimiento del certamen: “El 2024 nos sorprendió con más de 300 inscripciones”.