Polémica por supuestos despidos en Deportes: el Gobierno niega desvinculaciones y responde a ATE

Tras la denuncia del gremio por cesantías “sin aviso”, desde la Provincia aseguraron que no hubo despidos.

El gobierno neuquino respondió a la denuncia por despidos de ATE.

La denuncia de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por presuntos despidos en la Secretaría de Deportes de Neuquén sumó un nuevo capítulo. Luego de que el gremio advirtiera sobre desvinculaciones “sin previo aviso”, el Gobierno provincial salió a responder y negó de manera categórica que se hayan producido despidos.

Desde el Ejecutivo indicaron que las versiones difundidas en los últimos días “no son correctas” y buscaron llevar tranquilidad, al tiempo que brindaron detalles sobre la situación que generó el conflicto.

A través de un comunicado oficial, desde la Provincia afirmaron que “no se han producido despidos en el ámbito de la Secretaría de Deportes”.

En ese sentido, explicaron que en el caso del personal de planta permanente, cualquier desvinculación requiere un proceso administrativo formal, mediante sumarios que demandan tiempo y cumplimiento de distintas instancias legales. Según remarcaron, ese procedimiento “no ha ocurrido”.

ATE Neuquén.jpg ATE había convocado a una asamblea y no descarta medidas de fuerza. Gentileza Radio Universidad CALF

De esta manera, rechazaron la denuncia impulsada por ATE, que había señalado que varios trabajadores se enteraron de su desvinculación al intentar fichar y no poder ingresar a sus puestos laborales.

Reorganización de la estructura política

Desde el Gobierno encuadraron la situación dentro de un proceso de reorganización interna. Según precisaron, se trata de una reestructuración de la planta política de la Secretaría de Deportes, enmarcada en el Decreto N° 16/2026, firmado el 9 de enero de este año.

En ese contexto, aclararon que las únicas personas desafectadas corresponden a cargos políticos y no a trabajadores de planta o contratados con funciones permanentes.

Los nombres mencionados oficialmente son Santiago Quilodrán y Laura Barreto, quienes —indicaron— ocupaban cargos de naturaleza política y cuya continuidad depende de las decisiones de gestión de la actual administración.

“Las desvinculaciones responden a criterios propios de los cargos políticos, que requieren alineamiento con los objetivos del Gobierno”, señalaron.

En su respuesta, el Gobierno también desmintió una de las versiones que circulaban en torno al conflicto: la supuesta desvinculación de una persona con discapacidad.

Según precisaron, la agente mencionada —Martina Komacek— no pertenece a la estructura de la Secretaría de Deportes, sino a otro organismo estatal, por lo que negaron que haya sido afectada por esta situación.

Cruce con la denuncia de ATE

La respuesta oficial contrasta con lo planteado por el gremio en la primera denuncia. Desde ATE, el dirigente Mario Sepúlveda había asegurado que los trabajadores afectados contaban con entre 10 y 15 años de antigüedad y que cumplían funciones operativas y administrativas, no políticas.

Además, había calificado el procedimiento como “violento” y cuestionado la falta de notificación formal, en un contexto que también incluía denuncias por maltrato laboral, irregularidades en el pago de adicionales y ausencia de diálogo con las autoridades.

Frente a este escenario, el sindicato realizó una asamblea y no descartó avanzar con medidas de fuerza, incluyendo paros y movilizaciones.