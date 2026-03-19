El insólito elemento con el que intentaron ingresar droga en la cárcel

La maniobra fue detectada justo a tiempo por la policía durante un control de rutina.

Un nuevo intento de ingreso de droga en la U22.

Un nuevo intento de ingreso de droga en la U22.

La Policía de Neuquén logró frustrar un intento de ingreso de droga dentro de una unidad de detención de la provincia. La maniobra fue detectada este jueves cuando un hombre quiso ocultar sustancias prohibidas en un insólito elemento .

El hecho ocurrió esta tarde en la Unidad de Detención N° 22 de Cutral Co , cuando personal penitenciario detectó cocaína escondida dentro de un desodorante durante un control de rutina.

El procedimiento se inició cuando un hombre se presentó en el establecimiento con la intención de entregar pertenencias a un interno alojado en el pabellón 1. Sin embargo, durante la requisa, un sargento primero advirtió una irregularidad en uno de los elementos.

Al inspeccionar un envase de desodorante a bolilla, el efectivo encontró en su interior un envoltorio de nylon transparente que contenía una sustancia en polvo de color blanco, lo que activó el protocolo de intervención.

intentaron ingresar droga en una carcel de nqn

Testeo y confirmación

Tras el hallazgo, la policía solicitó la presencia del Departamento Antinarcóticos, que realizó las pericias correspondientes en el lugar. Mediante un test reactivo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, con un peso total de 5,3 gramos.

Luego de labrarse el acta correspondiente, el hombre fue notificado de la imputación penal en su contra y recuperó su libertad supeditada a la causa.

Las actuaciones quedaron a disposición de la fiscalía, que continuará con la investigación para determinar las responsabilidades y el destino de la sustancia incautada.

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Una maniobra frecuente

La curiosa forma de intentar ingresar droga en esta unidad no es casual; se trata de una modalidad frecuente. El pasado 23 de febrero, el personal policial detectó e incautó cocaína que intentaban ingresar a la Unidad de Detención 22°.

El hecho ocurrió el lunes, cuando efectivos del establecimiento carcelario realizaron controles de rutina sobre elementos entregados para un interno. Durante la inspección, los uniformados advirtieron una anomalía en el interior de un desodorante a bolilla.

Al revisar el objeto, encontraron un envoltorio que contenía una sustancia sólida sospechosa. Luego de la intervención al personal de la División Antinarcóticos de Cutral Co, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. El peso de la sustancia secuestrada fue de aproximadamente 5,8 gramos.

Como consecuencia del procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor y se notificó a la persona involucrada sobre la imputación penal correspondiente. De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente, quedó en libertad supeditada a la causa.