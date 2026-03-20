Qué dijo la Municipalidad sobre el cambio de lugar del Neuquén Arena

Tras la polémica por la decisión de emplazarlo en la isla 132, los funcionarios dieron detalles sobre la postura oficial de la Municipalidad.

Después de la polémica que generó la decisión del intendente Mariano Gaido de instalar el estadio Neuquén Arena en la isla 132 , la Municipalidad de Neuquén ratificó un cambio de rumbo con la propuesta inicial. Aunque se confirmó que el espacio de eventos se ubicará en otra zona de la capital, reafirmaron que no desisten del proyecto. "El Neuquén Arena se va a hacer", señalaron.

Durante una conferencia de prensa por la puesta en marcha de la etapa 6 de la Avenida Mosconi, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, ratificó que el gobierno local escuchó los reclamos de los vecinos y decidió cambiar la ubicación del nuevo centro de convenciones para atender la preocupación que se dejó oír en distintos sectores de la ciudad.

"Este es el gobierno de nuestra ciudad, un gobierno que tiene capacidad de escucha", afirmó. Agregó que los funcinarios escucharon a los diferentes sectores y a los vecinos, y notaron la preocupación por el emplazamiento del estadio en la isla 132.

"Por eso se decidió cambiar la ubicación y se está trabajando desde las áreas pertinentes para un nuevo emplazamiento que cuando esto esté definido lo vamos a dar a conocer", dijo la funcionaria.

Maria Pasqualini

Dónde quedará emplazado el Neuquén Arena

Pasqualini quiso "darle tranquilidad a la ciudadanía y a los diferentes sectores que estaban preocupados que ya hay una decisión del intendente de la ciudad de que va a haber un nuevo emplazamiento", aunque recordó que todavía resta definir el punto exacto.

"Al buscar un nuevo sector de la ciudad donde se va a emplazar, también hay que ver toda la factivilidad de los servicios y los ingresos", dijo y recordó que "para una obra de esas características tenés que ver que estén dadas todas las condiciones de servicios y también lo vial".

Por lo tanto, consideró que es importante analizar en qué sitio se ubica, cómo se llega hasta ese lugar y cuáles son los espacios de estacionamiento.

"Estamos acostumbrados a que cada evento, ya sea cultural, deportivo, turístico que se lleva adelante en la ciudad, es muy convocante", dijo y recordó que esa situación se vive con la Feria del Libro, la Fiesta de la Confluencia el festival FAN o Neuquén Emprende. Por eso, se vuelve necesario buscar una alternativa para evitar que la zona se sature o genere problemas de acceso o de convivencia con otros vecinos.

Neuquen Arena AI (1) Imagen ilustrativa generada con IA

Pese a que el Municipio decidió no continuar con el emplazamiento en la isla 132, Pasqualini recordó que se había analizado la propuesta en base al respeto de las normativas vigentes. Ante la preocupación por la dificultad del acceso vehicular a la isla por los únicos dos puentes habilitados, que ya se ven muy cargados los fines de semana, aclaró que se había estudiado la posibilidad de hacer un nuevo puente por la calle Bahía Blanca.

"Pero tuvimos capacidad de escucha con los vecinos que no querían ese emplazamiento ahí, así que se está buscando otro", dijo y aclaró: "Cuando esto esté definido se va a dar a conocer, pero el Neuquén Arena en la ciudad se va a hacer".

La polémica en la Legislatura de Neuquén

Las críticas a la ubicación del Neuquén Arena desataron una polémica en la última sesión de la Legislatura de Neuquén, cuando el diputado provincial por el MPN, Claudio Domínguez, acusó a los defensor de la isla 132 de ser "ambientalistas a conveniencia" que habían permitido la construcción de otros edificios en esa zona ribereña y hasta en el área protegida de Parque Norte durante la gestión del exintendente, Horacio "Pechi" Quiroga.

“Cuando sos ambientalista, sos ambientalista en serio, no cuando te conviene”, disparó Domínguez, y agregó que quienes hoy cuestionan el uso del suelo en la Isla 132 no tuvieron reparos en adquirir lotes en zonas que implicaron cambios del territorio.

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El diputado recordó que muchos de los indicadores urbanísticos, autorizaciones y desarrollos en la ciudad se dieron durante la gestión de Quiroga.

Mencionó puntualmente intervenciones en la Isla 132, la habilitación de edificaciones —incluido un edificio que, según dijo, funciona como vivienda aunque fue planteado como apart hotel— y distintos loteos en áreas sensibles.

En ese repaso, Domínguez enumeró sectores de la ciudad donde, según sostuvo, se avanzó con ventas de tierras durante la gestión de Quiroga: desde la zona de la barda frente al Fonavi, el sector de la calle Albardón frente al Parque Norte, el corredor sobre la Avenida Raúl Alfonsín, desde el Club Alta Barda hasta Doctor Ramón, y amplias extensiones detrás del tercer puente hacia la Autovía Norte.

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“Todos creemos que es Parque Norte, pero eso se vendió”, afirmó, en uno de los pasajes más filosos de su intervención.

En paralelo, buscó bajar el tono de la polémica sobre el Neuquén Arena al confirmar que el proyecto no se concretará en su ubicación original.

“Se va a cambiar porque se escucha a los vecinos”, aseguró, y marcó una diferencia con lo que consideró prácticas de gestiones anteriores.

La postura de Mariano Gaido sobre el Neuquén Arena

Hace una semana, el intendente Mariano Gaido había confirmado que el espacio tendrá una capacidad para 10 mil personas y que le exigirán a la empresa a cargo de la construcción que lo termine en el plazo de un año.

"Todos los eventos que vienen, ya sea a algún espacio privado o al Ruca Che, todo explota", dijo el jefe comunal en su visita a los estudios de LM Neuquén en vivo.

Gaido aseguró que el proyecto se concretará a través de una articulación público privada, tal como ya sucede en el estacionamiento subterráneo y polo gastronómico que se desarrolla en la zona de la rotonda de Pirkas.

ON - Gaido Mariano (11) Omar Novoa

Agregó que ya hay al menos cuatro firmas interesadas en generar este espacio, pero recordó que la Municipalidad exigirá que lo construyan "a la neuquina"; es decir, en el plazo de un año, tal como se planteó para la Avenida Mosconi.

De acuerdo a la premisa del intendente de avanzar con obras sin generar endeudamiento, señaló que el financiamiento del Neuquén Arena no demandará fondos de las arcas municipales, sino que se ejecutará bajo el esquema de asociación público-privada. El municipio otorgará la tierra y las condiciones de administración por un periodo de entre 25 y 30 años. A cambio, la empresa ganadora de la licitación asumirá el costo total de la construcción del edificio.

Mariano Gaido - Concejo Deliberante - Inicio de Sesiones (59) Claudio Espinoza

Una de las exigencias más estrictas del Ejecutivo municipal es el tiempo de ejecución de la obra. Serán sólo doce meses para la finalización del estadio, bajo la premisa de que la ciudad necesita respuestas inmediatas ante su ritmo de crecimiento. "La condición es que tenés que hacer el estadio en un año", aclaró durante su vista a los estudios, donde comparó los plazos de las obras en la capital con otras que demandan décadas, como el caso de la Ruta 22.

Pese a que Gaido imagina un estadio similar al Movistar Arena, de Buenos Aires, aclaró que el diseño arquitectónico será definido en última instancia por la empresa adjudicataria. Para eso, analizarán los proyectos ejecutivos en el marco de la licitación y elegirán al que se ajuste a las necesidades de Neuquén y su crecimiento acelerado.