Cuánto sale una Fiat Toro 0 kilómetro con valor actualizado en noviembre 2025

Es una de las pickups más elegidas de Argentina. Cuál es el ajuste que la terminal aplicó en su valor este mes.

Fiat Toro, una de las pickups más patentadas de Argentina. Foto: Stellantis

La Fiat Toro es un nombre recurrente en el segmento de las pickups: se instaló fuerte en Argentina desde su lanzamiento en 2016 y hoy, casi 10 años después, sigue siendo una de las opciones preferidas para quienes buscan un modelo intermedio entre una chata mediana y un SUV. Es urbana, cómoda, versátil y, sobre todo, tiene una gama amplia que permite cubrir distintos perfiles de uso. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

Este 2025 encuentra a la Toro en un momento particular: con un rediseño ya presentado en Brasil -el más profundo desde su debut- y con fecha confirmada para desembarcar en nuestro país durante el verano. Mientras tanto, la gama actual sigue vigente y mantiene buenos números de ventas, incluso con una competencia cada vez más variada dentro del segmento de pickups .

Según datos de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), la Fiat Toro patentó 392 unidades en octubre 2025, quedando como la séptima pickup del mes, detrás de Hilux (2.523), Ranger (2.031), Amarok (1.619), Strada (758), Maverick (512) y S10 (509). Por encima de modelos como Montana (408), Titano (403) y Frontier (431).

Fiat Toro Interior Asi es el interior de la Fiat Toro que se vende en Argentina. Stellantis

Ranking de pickups más patentados – Acumulado enero/octubre 2025

Toyota Hilux – 27.112 unidades Ford Ranger – 22.744 Volkswagen Amarok – 22.036 Fiat Toro – 7.203 Fiat Strada – 7.196 Nissan Frontier – 5.905 Chevrolet S10 – 4.584 Ram Rampage – 4.373 Chevrolet Montana – 4.055 Fiat Titano – 978

La Toro confirma así un año sólido dentro del segmento, sosteniendo su posición entre las pickups más vendidas y quedando por encima de varias competidoras directas en la franja de las compactas. Además, ocupa un lutar importante en los patentantamientos de los autos 0km a nivel general en el mercado argentino.

Cómo es la nueva Fiat Toro que llega a Argentina en 2026

La Fiat Toro 2026 ya se vende en Brasil y tiene llegada confirmada a la Argentina para este verano. Mantiene el concepto que la posicionó entre las pickups más buscadas, pero suma un diseño más recto y robusto, con parrilla trapezoidal renovada, ópticas full LED, DRL estilo “pixelado”, paragolpes con nuevas tomas de aire y llantas de 17 y 18 pulgadas. Atrás incorpora ópticas LED nuevas, un paragolpes más horizontal y un portón de doble hoja con manija más ancha.

Fiat Toro Volcano 2026 Fiat Toro Volcano 2026. Foto: Stellantis.

El interior también evoluciona: tablero digital de 7”, freno de estacionamiento eléctrico con Auto-Hold, nuevo selector de marchas, cargador inalámbrico y pantallas multimedia que van de 7” a 10,1” según versión. Las plazas traseras ahora suman USB A y C, mientras que los acabados varían según cada nivel de equipamiento.

La novedad mecánica más importante es el nuevo turbodiésel Multijet 2.2 de 200 CV y 450 Nm, que reemplaza al 2.0 actual. La versión naftera mantiene el conocido 1.3 T270 de 176 CV. En seguridad, la gama suma frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril, luces altas automáticas, sensores delanteros y traseros, cámara de reversa y frenos a disco en las cuatro ruedas.

Fiat Toro: versiones y motorizaciones en Argentina

La Fiat Toro ofrece dos mecánicas y cuatro configuraciones en Argentina que cubren distintos niveles de equipamiento y uso:

La Freedom T270 AT6 4x2 es la versión de entrada, equipada con el motor 1.3 turbo de 175 CV, caja automática de seis marchas y tracción delantera. Incluye pantalla táctil de 8,4”, control de estabilidad, cámara de retroceso y llantas de aleación.

Fiat Toro 1 Fiat Toro, una chata todoterreno. Stellantis

La Volcano T270 AT6 4x2 mantiene la mecánica naftera pero suma más confort y tecnología, como climatizador bizona, tablero digital, pantalla multimedia de 10,1” y asistencias de conducción (ADAS).

La Volcano TD350 AT9 4x4 incorpora el motor turbodiésel 2.0 de 170 CV y 350 Nm, con caja automática de nueve marchas y tracción integral. Es la variante más equilibrada entre eficiencia, torque y capacidad off-road.

En la cima está la Ultra TD350 AT9 4x4, que agrega tapizados en cuero, detalles exclusivos, más ADAS y terminaciones premium para quienes buscan el paquete más completo de la familia Toro.

Cuánto sale una Fiat Toro en noviembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 5%, estos son los precios de la Fiat Toro en noviembre 2025: