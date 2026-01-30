Intentaban traer de Chile 12 motos BMW de alta gama, valuadas en casi medio millón de dólares

Las unidades fueron incautadas por personal de la Aduana en un paso fronterizo de Tierra del Fuego . Buscan identificar a los responsables.

Las motos BMW incautadas en el complejo fronterizo San Sebastián, en el extremo norte de Tierra del Fuego.

Personal de la Dirección General de Aduanas de ARCA retuvo 12 motos BMW R1300 GS valuadas en 480 mil dólares en el Paso Fronterizo San Sebastián , ubicado en la frontera norte de Tierra del Fuego con Chile, a unos 80 kilómetros de la ciudad de Río Grande por la ruta 3.

El procedimiento se concretó el último lunes por la tarde, luego de que intentaron pasar los vehículos desde el país vecino sin la documentación requerida.

La operación surgió a partir de una alerta emitida por la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE) , en el marco de una pesquisa en curso sobre el ingreso irregular de vehículos con patente extranjera .

La articulación entre diferentes dependencias de control posibilitó detectar y frenar las motos, reconocidas mundialmente por su alta cilindrada y su elevado valor comercial.

La maniobra detectada se encuadra en el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que tipifica las infracciones vinculadas a la importación y circulación de mercadería no autorizada. Una vez verificada la irregularidad, el personal dispuso el secuestro inmediato de las 12 unidades, cuyo monto total alcanza casi medio millón de dólares.

Paso fronterizo San Sebastián, en Tierra del Fuego El paso fronterizo cercano al extremo norte de Tierra del Fuego.

La pesquisa ahora apunta a establecer el destino final que tendrían las motos y a identificar a los responsables de la operación. El operativo estuvo bajo la supervisión de la Dirección Regional Aduanera Austral, que mantiene controles rigurosos en todos los cruces fronterizos de la provincia. Estos procedimientos forman parte de una estrategia integral para frenar el contrabando y resguardar los intereses fiscales y comerciales del país.

Un clásico todoterreno de BMW

Las BMW R1300 GS incautadas se encuentran entre las más buscadas del mercado por sus prestaciones técnicas superiores y su diseño. El ingreso sin papeles aduaneros constituye una falta grave bajo la normativa vigente.

Segun los reportes de medios especializados, el modelo actualizado para 2025-2026 de este clásico que es heredero de la R 80 G/S, una leyenda que revolucionó el motociclismo en 1980, es la evolución definitiva de más de cuatro décadas de historia "Gelände/Straße" (Tierra/Carretera).

Moto BMW RS 1300 La BMW RS 1300, una moto enduro todo terreno para viajar, heredera de un modelo que revolucionó el motociclismo en los 80 y muy codiciada en el mercado.

“Este modelo, que define el segmento de las maxi-trail de lujo, se presenta más compacto y ligero que nunca —con una reducción de peso de 12 kg— e impulsa su rendimiento con un renovado motor bóxer de 1,300 cc que entrega 145 CV, el más potente en la historia de la saga”, coinciden.

Y agregan: “Con una estética minimalista marcada por su nuevo faro LED en forma de "X", la R 1300 GS combina su ADN clásico de aventura con tecnología de vanguardia, como el radar de control de crucero activo y el ajuste dinámico de suspensión (DSA), consolidándose como la referencia absoluta para los viajeros en cualquier terreno.

Camionero contrabandista

En el extremo opuesto del territorio argentino, la División Aduana Posadas detectó otro intento de contrabando en el Puente Internacional Posadas-Encarnación, que une Misiones con Paraguay. Durante una inspección de ingreso, el personal identificó irregularidades en un camión de carga con matrícula paraguaya que realizaba una operación de tránsito de importación.

El escaneo del vehículo reveló la presencia de mercadería oculta en el interior de las cubiertas de auxilio. Al revisar las gomas, y con testigos presentes, se hallaron cien paquetes de cigarrillos marca GIFT, escondidos en cartones con la intención de eludir el control aduanero.

Tras el hallazgo, las autoridades notificaron al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se iniciaron actuaciones por el delito de tentativa de contrabando, de acuerdo con los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero. Esto derivó en la detención del chofer del camión en carácter de comunicado, el secuestro de la carga ilícita y del medio de transporte.