Cuáles son los autos 0km que se pueden comprar por menos de $30 millones y qué traen

Con la última actualización de precios solo quedaron dos citycars, dos hatchbacks del segmento B y dos modelos chinos.

En el arranque de 2026, el umbral para entrar a un auto 0km volvió a moverse y, en la práctica, cada mes cuesta más encontrar opciones que sigan siendo alcanzables. Lo que antes era una lista larga de citycars y compactos, hoy se transformó en un puñado de modelos que sobreviven por precio y por una receta conocida: mecánicas simples y equipamiento acotado.

En febrero quedan muy pocos autos 0km por debajo de los $30 millones y casi todos son versiones de entrada, equipadas con lo justo y necesario. Para el comprador que prioriza el número final por encima de la pantalla grande o los asistentes a la conducción más modernos, este grupo termina siendo la puerta de entrada al 0km.

También aparece un fenómeno que ya se venía insinuando: además de los "clásicos" de marcas tradicionales, empiezan a colarse opciones chinas con estrategia agresiva, incluso con propuestas eléctricas . La contracara es conocida: red de concesionarios más chica, disponibilidad de repuestos por construir y, en algunos casos, precios que pueden estar atados a esquemas comerciales en dólares.

Con ese mapa, el corte de menos de $30 millones en febrero se achicó a seis modelos. Hay dos citycars, dos hatchbacks del segmento B, y dos chinos que entran por precio/equipamiento y por novedad de mercado.

Autos 0km por menos de $30 millones: los 6 modelos que todavía entran en febrero

Renault Kwid

El Renault Kwid sigue siendo el 0km más barato de la Argentina con su propuesta simple: un auto chico pensado para moverse sin drama en la ciudad. Es el típico primer 0km para quien prioriza gastar lo mínimo y tener un auto nuevo con garantía. El motor del Renault Kwid es un 1.0 SCe de tres cilindros que ofrece 66 CV.

renault-kwid.jpg

Precio de lista: $25.540.000

Pantalla multimedia de 8” con Android Auto y Apple CarPlay .

Cámara trasera de estacionamiento .

Control de estabilidad (ESP) + ABS y asistente de frenado de urgencia (AFU) .

Seguridad: airbags frontales y laterales , más ISOFIX .

Confort: aire acondicionado, cierre centralizado, levantavidrios eléctricos delanteros y TPMS (monitoreo de presión).

Fiat Mobi

El Fiat Mobi es el otro clásico de la base del mercado: un urbano práctico, muy elegido en planes de financiación y con una receta conocida. No promete lujos: es práctico y rendidor como citycar. En la versión Like, el Mobi incorpora el motor 1.0 Firefly Flex de 75 CV.

Fiat Mobi Fiat Mobi. Stellantis

Precio de lista: $27.210.000

Seguridad: control de estabilidad y tracción , doble airbag frontal y asistente de arranque en pendiente .

Confort: dirección eléctrica , aire acondicionado , cierre centralizado y vidrios eléctricos .

Computadora de a bordo y sensor de presión de neumáticos.

JMEV Easy 3 (eléctrico)

Acá aparece la primera rareza del ranking: un modelo eléctrico que, por precio, se mete entre los más accesibles. Para quien ya tiene resuelta la carga (casa, cochera o trabajo), puede ser una alternativa atractiva por costos de uso y por la novedad de la movilidad eléctrica.

JMEV Easy 3 JMEV Easy 3. JMEV

Precio de lista: US$18.900 (referencia en pesos: $27.216.000).

Pantalla: central táctil de 10,1” (con funciones de conectividad).

Maniobras: cámara 360° y sensores de estacionamiento trasero .

Confort: climatizador automático , volante multifunción , levantavidrios eléctricos One Touch en las 4 puertas.

Seguridad: ESC, frenos a disco en las 4 ruedas con ABS y EBD, airbags frontales, TPMS, ISOFIX y HSA.

Hyundai HB20

El Hyundai HB20 es, para muchos, el punto de equilibrio: se trata de un hatch del segmento B (fabricado en Brasil), con mayor habitabilidad que los citycars. Dispone de un motor 1.6 16V de 123 caballos. Suele ser una opción más lógica porque es un modelo de otro tamaño, con mayor espacio y equipamiento por un precio muy competitivo.

Hyundai HB20 Compacto, seguro y ahora más barato: la estrategia de Hyundai para competir en el segmento compacto con el HB20. Hyundai

Precio de lista: $27.600.000

Seguridad: 6 airbags de serie , ESP , control de tracción y ABS con EBD .

Multimedia: pantalla de 8” con Android Auto/Apple CarPlay inalámbricos .

Ayudas: asistente de arranque en pendiente y frenado de emergencia , cámara de retroceso e ISOFIX .

Confort: control de crucero/limitador, levantavidrios eléctricos y aire acondicionado.

JAC S2 (SUV chico)

En el universo de los “sub 30”, el S2 entra por su combinación de formato SUV y equipamiento, algo que en marcas tradicionales ya se fue bastante más arriba. Como en otros casos, el punto a evaluar es la posventa y la disponibilidad, pero en precio queda bien parado. En su versión 1.5 MT Intelligent FL, tiene motor naftero de 105 CV con caja manual de cinco marchas y un nivel de equipamiento interesante: tapizados de ecocuero, pantalla de 9 pulgadas, control de velocidad crucero y cámara trasera.

jac s2

Precio de lista: US$ 19.900 (referencia en pesos: $28.755.500)

Seguridad/ayudas: ESP , HBA , HAC , ISOFIX , sensores traseros y cámara de retroceso .

Multimedia: pantalla táctil de 9” con Apple CarPlay y Android Auto .

Conectividad: Spotify App y conexión WiFi .

Confort: aire acondicionado y espejos eléctricos (más DRL y encendido automático de luces).

Seguridad: ABS + EBD y doble airbag frontal.

Fiat Argo

El Fiat Argo cierra la lista por debajo de $30 millones y lo hace “al límite”. Con producción brasileña y una gama ampli, es otro compacto que por dimensiones y equipamiento se ubica un escalón arriba de los citycars. Viene con el conocido y confiable motor 1.3 de 99 CV.

Fiat Argo Fiat Argo. Stellantis