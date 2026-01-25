Cuánto sale un Fiat Mobi 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Es el modelo de entrada de gama de Fiat en el mercado local y uno de los más baratos entre los autos 0km. Cuál es el ajuste que aplicó Stellantis en 2026.

En el arranque de 2026, el Fiat Mobi vuelve a aparecer como una de las opciones más buscadas por quienes quieren dar el salto al 0km sin irse a cifras imposibles. En un mercado donde casi todo se movió hacia arriba, este citycar se mantiene como puerta de entrada para el uso cotidiano.

Parte del atractivo del Fiat Mobi está en su receta conocida: tamaño compacto, mecánica simple y costos que, en general, suelen ser más amables para el bolsillo que en segmentos superiores. Por eso, cada actualización de lista genera atención inmediata, tanto en concesionarios como en búsquedas en Google.

Con el cambio de mes, la pregunta se repite: cuánto cuesta el Fiat Mobi en enero 2026 y cuánto subió respecto de los valores que venía mostrando hacia fin de 2025. La comparación sirve para entender si el ajuste fue leve o si pegó un salto más fuerte.

Qué ofrece el Fiat Mobi: mecánica, consumos y equipamiento clave

En lo técnico, el Fiat Mobi mantiene una configuración conocida en la región, pensada para priorizar costos contenidos y confiabilidad. En la ficha del modelo se destaca el motor Fire Evo 1.0 naftero, asociado a una caja manual de 5 velocidades y tracción delantera, con una potencia informada de 75 CV y 92 Nm de torque.

En consumo, el enfoque vuelve a ser urbano: se menciona un promedio cercano a 7,5 L/100 km en ciudad y alrededor de 5,5 L/100 km en ruta. En seguridad y asistencias, aparece con ABS + EBD, y en tecnología suma recursos ya indispensables en 2026 dentro del segmento: una pantalla táctil de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de sensor de estacionamiento trasero y un tablero con información digital. Es un equipamiento “de entrada”, sí, pero alineado con lo que pide hoy el uso cotidiano.

Fiat Mobi: por qué sigue siendo un “sub 30 millones” muy buscado

Con los valores actuales, el Fiat Mobi se mantiene dentro del rango que muchos compradores miran primero, el famoso “sub 30 millones”, sobre todo para el uso urbano y como primer auto. No es casual: en diciembre, por ejemplo, el modelo se ubicaba en el lote de los autos 0km más baratos y se mantenía como una de las últimas alternativas “económicas” con disponibilidad en el mercado.

Fiat Mobi Fiat Mobi. Stellantis

En ese sentido, solo tiene una versión, la Trekking. Suele sumar una estética un poco más “aventurera” y, por equipamiento, se posiciona como una opción equilibrada para quien busca un auto chico pero con recursos actuales para el día a día.

Más allá del precio, el argumento central del Fiat Mobi es su enfoque práctico. Es un auto fácil de manejar, cómodo para moverse en calles cargadas y con un formato que le calza perfecto a la rutina: ir al trabajo, hacer compras, circular por el centro y estacionar donde otros ya empiezan a sufrir.

Fiat Mobi: precio actualizado en enero 2026 y cuánto aumentó

Según el listado de precios de enero 2026 difundido por Stellantis, el Fiat Mobi Trekking 1.0 figura con un valor de $27.070.000 en Argentina. Ese número lo deja, otra vez, en la zona de los modelos más accesibles dentro de la gama de autos chicos y urbanos.

En noviembre, el Fiat Mobi aparecía con un precio de $26.213.000. En diciembre pasó a $26.643.000. Dicho en criollo: de diciembre a enero, subió $427.000, que equivale a aproximadamente +1,6%. Y si se toma desde noviembre a enero, el ajuste acumulado es de $857.000 en dos actualizaciones mensuales. En el contexto actual, es un incremento que se siente, pero que no lo expulsa del “primer escalón” del mercado.

Un punto importante para no llevarse sorpresas: cuando se habla del precio de este modelo de Fiat se trata del valor de lista informado por la marca. En la compra real, pueden aparecer extras habituales como flete, formularios, patentamiento y gestiones de entrega, que varían según provincia y concesionario.