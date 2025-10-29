Llegó el auto chino más barato del mercado: en qué gana y en qué pierde ante sus rivales

JMEV lanzó su modelo Easy 3, el eléctrico más accesible del mercado. Contra quiénes compite.

JMEV Easy 3, el auto importado de China que llega con un precio muy competitivo.

Acaba de desembarcar en la Argentina JMEV con el primer modelo de la marca, el JMEV Easy 3 , que se presenta como el eléctrico más accesible del mercado , con un posicionamiento agresivo pensado para quienes buscan un citycar urbano, de bajo costo de uso y con equipamiento tecnológico de serie. Se posiciona, además, como el modelo chino más accesible de todas las marcas que se venden en el país.

Respaldado por el Grupo Antelo , el Easy 3 llega con una ficha técnica simple, pero bien enfocada: motor de 50 kW (68 CV) y 125 Nm , tracción delantera, batería de 30,24 kWh con refrigeración líquida y autonomía declarada de hasta 330 km (ciclo CLTC) . Para la vida diaria, promete cargas hogareñas al 80% en unas 6 horas y carga rápida de 20% a 80% en 40 minutos . Son credenciales contundentes para un uso 100% urbano.

El otro diferencial es el precio: US$ 18.900 (precio sugerido al público, con IVA), que hoy lo ubica como el eléctrico más barato a la venta en el país. Con ese valor, el Easy 3 queda por debajo de otros citycars eléctricos que se ofrecen en el mercado.

A nivel seguridad y confort, el JMEV Easy 3 suma ESP, doble airbag, frenos a disco en las cuatro ruedas con ABS/EBD, cámara 360°, sensores traseros y pantalla central de 10,1" con funciones de conectividad. Es un paquete competitivo para su segmento, más aún si se considera su objetivo: ser el “primer eléctrico” de muchos usuarios.

JMEV y la nueva ola de autos chinos: ventajas y límites frente a sus rivales

El Easy 3 pertenece a la categoría de vehículos más chica de todas, el segmento A. Y allí compite con rivales como el Fiat Mobi (nafta), Renault Kwid E-Tech (eléctrico) y BYD Dolphin Mini (eléctrico).

El JMEV Easy 3 (USD 18.900) es el EV más barato hoy en la Argentina. El BYD Dolphin Mini parte de USD 22.990 (GL) y USD 23.990 (GS), por lo que el JMEV ofrece una ventaja de US$4.000/5.000. El Fiat Mobi -naftero- figura en octubre con $24.964.000 (precio oficial), mientras que el Renault Kwid E-Tech se publica a $31.030.000 en el sitio de la marca.

JMEV vs Fiat Mobi (naftero)

En qué gana JMEV

Precio de entrada al eléctrico : el JMEV es el EV más barato del mercado ; permite acceder a la movilidad a batería sin un salto de precio tan grande como otros autos chinos eléctricos.

Costo de uso : carga hogareña, mantenimiento simple y frenado regenerativo; en ciudad, el gasto por kilómetro es sensiblemente menor que en un naftero.

Silencio y respuesta urbana: el par instantáneo del motor eléctrico (68 CV, 125 Nm) le da agilidad que el Mobi no iguala.

En qué pierde JMEV

Red y reventa : Fiat tiene red de postventa extendida y reventa más conocida en el interior; hoy JMEV recién construye su presencia.

Autonomía fuera de la ciudad : si bien el Easy 3 declara hasta 330 km CLTC , el Mobi no depende de infraestructura de carga y reposta en minutos .

Capacidad de carga y versatilidad: por concepto de citycar eléctrico, el JMEV prioriza ciudad; el Mobi, aunque chico, es más tolerante a viajes y caminos mixtos.

JMEV vs Renault Kwid E-Tech (eléctrico)

En qué gana JMEV

Precio : JMEV se posiciona $2.680.000 por debajo del Kwid E-Tech (con el dólar a $1.500).

Equipamiento urbano: cámara 360°, sensores y pantalla 10,1"; muy competitivo para ciudad.

En qué pierde JMEV

ADAS : el Kwid E-Tech sumó ayudas a la conducción (como frenado autónomo , asistencia de carril , alertas de fatiga ), donde JMEV no ofrece un kit completo.

Homologación de autonomía : el Kwid declara 298 km WLTP (ciclo más exigente); los 330 km del JMEV son CLTC (más laxo).

Marca y red: Renault tiene red de servicio y programas de posventa ya asentados para eléctricos.

JMEV vs BYD Dolphin Mini (eléctrico)

En qué gana JMEV

Precio : frente al Dolphin Mini (desde USD 22.990 ), el JMEV ahorra 4.000–5.000 dólares según versión, un diferencial clave en el segmento.

Propuesta urbana: para uso en ciudad con carga domiciliaria, el JMEV ofrece lo esencial sin encarecer con paquetes premium.

En qué pierde JMEV

Prestaciones : el Dolphin Mini declara 87 CV y 175 Nm (por ende, ofrece mejor respuesta y velocidad final).

Autonomía y opciones : el BYD ofrece dos baterías (≈30 kWh y 43,2 kWh) con rango mayor en la tope.

Seguridad: el BYD suma seis airbags y ADAS desde la versión base; el JMEV tiene ESP y asistencias, pero sin ADAS avanzados.

Para quien busca un primer auto eléctrico con bajo costo de compra y recargas hogareñas, el JMEV parece imbatible por ahora: precio menor, batería refrigerada por líquido (un plus para la durabilidad), y tiempos de carga razonables para el día a día. Para quien quiere más tecnología y ADAS, el BYD Dolphin Mini justifica el salto de precio. Si el foco es valor de reventa y red de servicio en un naftero simple, el Fiat Mobi sigue siendo la alternativa tradicional más lógica.