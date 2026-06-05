Llegaron los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo: cuánto cuestan y qué traen

Son la evolución de los modelos nacionales que se discontinuaron recientemente. Se pueden financiar.

Capacidad de carga y eficiencia, con una actualización tecnológica. Eso es lo que proponen los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo que acaban de lanzarse en Argentina como renovación de los dos modelos nacionales que se discontinuaron recientemente.

Ambos modelos, ahora importados y desarrollados bajo el paraguas de Stellantis, representan una evolución clara respecto de las versiones anteriores. Mantienen su ADN de herramientas de trabajo confiables, pero suman mejoras clave en confort, seguridad y conectividad, además de una cabina para tres ocupantes , mayor tecnología a bordo y motores más eficientes.

Los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo tienen una capacidad de carga de hasta 865 kg, con un volumen útil de 3,9 m³, un largo de caja de hasta 2.167 mm, un ancho de 1.630 mm y una altura que varía entre 1.200 y 1.270 mm, lo que los posiciona entre los más capaces del segmento. El área de carga también fue optimizada, con puertas traseras de doble hoja y lateral corrediza. Además, incluye protecciones internas que prolongan la durabilidad del vehículo.

Peugeot Partner Peugeot Partner. Stellantis

Ambos traen iluminación específica en la zona de carga, e incorporan ganchos de sujeción y panel divisor de cabina con protección parcial del piso y laterales.

En motorización, ambos incorporan el conocido motor diésel 1.6 HDi, que entrega 92 CV y 230 Nm de torque, una combinación que prioriza la eficiencia y la respuesta en condiciones de carga plena. Asociado a una caja manual de cinco velocidades y homologado bajo normativa Euro 5, este conjunto mecánico garantiza un equilibrio óptimo entre prestaciones, confiabilidad y eficiencia operativa, acompañado por un tanque de combustible de 53 litros que favorece una mayor autonomía.

Citroën Berlingo Citroën Berlingo. Stellantis

La novedad de los Peugeot Partner y Citroën Berlingo importados es la incorporación de una cabina para tres pasajeros, algo poco habitual en el segmento. Esto permite mayor versatilidad operativa y facilita el trabajo en equipo.

Citroën Berlingo Citroën Berlingo. Stellantis

En materia de tecnología, se destacan por incluir una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, además de cámara de retroceso y sensores de estacionamiento.

También mejoraron en seguridad, con frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad (ESP), airbags frontales y monitoreo de presión de neumáticos, además de asistencias como el Coffee Break Alert para trayectos largos.

Peugeot Partner Peugeot Partner. Stellantis

Peugeot Partner y Citroën Berlingo: cuánto cuestan en Argentina

En cuanto al precio, los nuevos Peugeot Partner y Citroën Berlingo ya están disponibles (ambos en versión van) en el mercado argentino con un valor de $38.860.000 (IVA incluido).

Además, el lanzamiento viene acompañado de una propuesta comercial agresiva, con financiación a tasa 0% de hasta $30 millones en 36 meses, lo que apunta directamente a facilitar el acceso para profesionales y empresas.

Citroën Berlingo Citroën Berlingo. Stellantis

También se ofrecen alternativas como planes de ahorro, con esquemas pensados específicamente para este tipo de vehículos, reforzando su perfil comercial.

Ambos modelos fueron pensados como herramientas de trabajo, capaces de adaptarse a múltiples rubros y configuraciones de uso: distribución urbana, logística de última milla, servicios técnicos, flotas corporativas, oficios independientes, pymes y grandes empresas.