Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Es uno de los autos 0km más competitivos del segmento B y uno de los más patentados del mercado. El ajuste en su precio que aplicó la terminal este mes.

El Chevrolet Onix sigue siendo uno de los autos 0 km más competitivos del segmento B en Argentina y mantiene una propuesta equilibrada entre precio, tecnología y eficiencia mecánica. Importado desde Brasil y disponible únicamente en versión hatchback en el mercado local, continúa entre las opciones más elegidas por los usuarios argentinos dentro de los modelos de entrada a gama. ¿Cuál es su valor en actualizado en abril 2026?

Con motor turbonaftero desde la versión base, seis airbags de serie y un interior digitalizado tras su último restyling -en julio 2025-, el modelo pasó a competir directamente con referentes del segmento como Peugeot 208 , Toyota Yaris y Volkswagen Polo, en un contexto donde la relación precio-producto sigue siendo determinante para el público.

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), en marzo se patentaron 1.415 unidades del Chevrolet Onix , lo que lo ubicó dentro del Top 5 de los modelos más vendidos de Argentina durante ese mes. Y en lo que respecta al acumulado anual, este modelo de General Motors también muestra buenos patentamnientos.

Chevrolet Onix Así luce el interior de Chevrolet Onix. General Motors

Ránking: Top 10 modelos más patentados en Argentina – acumulado 2026 (enero-marzo)

Toyota Hilux: 7.819 unidades Peugeot 208: 7.077 Fiat Cronos: 7.042 Ford Territory: 5.808 Ford Ranger: 5.466 Volkswagen Tera: 4.784 Volkswagen Amarok: 4.490 Chevrolet Tracker: 4.233 Chevrolet Onix: 3.769 Volkswagen Taos: 3.028

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Chevrolet Onix: versiones y equipamiento

Las cuatro versiones del Chevrolet Onix equipan el mismo motor tricilíndrico turbo de 1.0 litros con 116 caballos de potencia, con buenas prestaciones y bajo consumo de combustible. Sólo la entrada de gama, el LT, viene con caja manual de 5 marchas; las tres restantes cuenta con transmisión automática de seis marchas.

En dimensiones, el Onix hatchback mide 4,17 metros de largo, 1,74 de ancho y 1,47 de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. El baúl tiene una capacidad de 303 litros, en el promedio del segmento. En el habitáculo, cuenta con asiento del conductor regulable en altura, volante multifunción, tablero con pantalla de 3,5’’, acceso y arranque sin llave, pantalla de 8’’ con sistema Mylink y conexión inalámbrica para Android auto y Apple Carplay, WiFi y el sistema OnStar presente en la gama de Chevrolet.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix, cuál es su precio en abril 2026. General Motors

Ya desde la versión LTZ suma sensor de luces, climatizador, apoyabrazos central delantero, tablero digital de 8’’, pantalla de 11’’ para el sistema multimedia, encendido remoto a través de My Chevrolet y control de velocidad crucero. Por último, la variante Premier suma en el equipamiento estacionamiento automático, tapizados de cuero bitono y cargador inalámbrico.

En seguridad, trae de serie seis airbags, cinturones con sistema Isofix, control de tracción y control de estabilidad, y asistente de arranque en pendiente. La versión LTZ suma faros delanteros LED, indicador de presión de neumáticos, sensor de estacionamiento trasero y cámara de marcha atrás. En la Premier, en tanto, agrega sensor de estacionamiento delantero, faros antiniebla y alerta de punto ciego.

Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 km en abril 2026

No se registran aumentos con respecto al mes pasado, por lo que estos son los precios oficiales del Chevrolet Onix en abril 2026 en Argentina: