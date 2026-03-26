Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 kilómetro con valor actualizado en marzo 2026

Es uno de los autos 0km más competitivos del segmento B, con motor turbo y buen nivel de tecnología. Versiones y modelos disponibles en Argentina.

El Chevrolet Onix se mantiene como uno de los protagonistas del segmento B en Argentina , donde compite con modelos de alto volumen como Peugeot 208 , Toyota Yaris y Volkswagen Polo. Con una propuesta basada en eficiencia, tecnología y precio competitivo, sigue siendo una de las opciones más buscadas dentro de los autos chicos. ¿Cuál es su valor actualizado en marzo 2026?

Fabricado en Brasil y disponible únicamente en formato hatchback en el mercado local, el Onix fue uno de los modelos más patentados de 2025 y mantiene ese posicionamiento en el arranque de 2026, impulsado por su buena relación precio-producto y por el diferencial de incorporar un motor turbonaftero desde sus versiones de entrada a gama.

Además, con el último restyling, el modelo incorporó mejoras en diseño y tecnología, con una cabina más digitalizada y mayor conectividad, lo que le permitió mantenerse actualizado frente a sus rivales.

Chevrolet Onix: así arrancó en los patentamientos de 2026

Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a febrero 2026, el Onix se mantiene dentro del ranking de los modelos más vendidos del país.

Ránking: autos más patentados – Febrero 2026 (Argentina):

Toyota Hilux – 2.212 unidades Fiat Cronos – 2.026 Peugeot 208 – 1.915 Ford Territory – 1.550 Ford Ranger – 1.338 Volkswagen Tera – 1.333 Volkswagen Amarok – 1.148 Volkswagen Polo – 1.096 Chevrolet Tracker – 1.062 Peugeot 2008 – 967 Chevrolet Onix – 935

Chevrolet Onix Chevrolet Onix, uno de los autos más patentados en Argentina. General Motors

El mercado de los autos 0km registró en febrero 42.026 patentamientos, lo que representa una caída del 5,7% frente al mismo mes del ano anterior. En el acumulado del ano, los patentamientos acumulan una baja del 4,9% interanual.

Chevrolet Onix: versiones y ficha técnica

El Onix se comercializa exclusivamente en versión hatchback en Argentina y está impulsado por un motor 1.0 turbo de tres cilindros con inyección directa, que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm a 2.000 rpm. Es una configuración orientada a eficiencia y buen rendimiento urbano, con consumos contenidos y respuesta ágil en ciudad.

La gama está compuesta por cuatro versiones: LT, LTZ, Premier y RS. La variante LT es la única que ofrece caja manual de cinco marchas, mientras que las restantes incorporan transmisión automática de seis relaciones.

Chevrolet Onix Chevrolet Onix. General Motors

En dimensiones, el Onix mide 4,17 metros de largo, con 2,55 metros de distancia entre ejes y un baúl de 303 litros, en línea con el promedio del segmento B.

En equipamiento, desde la base incluye seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistente de arranque en pendiente, pantalla multimedia y conectividad. A partir de LTZ suma tablero digital de 8”, pantalla de 11”, climatizador y control de velocidad crucero. La versión Premier agrega asistencias como alerta de punto ciego y estacionamiento semiautomático, mientras que la RS incorpora detalles estéticos deportivos.

Cuánto sale un Chevrolet Onix 0 km en marzo 2026

Estos son los precios actualizados del Chevrolet Onix en marzo 2026 en Argentina: