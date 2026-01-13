Vuelve el Golf GTI a la Argentina: cómo será la versión más potente de la historia

La marca ya lo muestra en la Costa Atlántica y confirmó el lanzamiento para fin de año.

El Volkswagen Golf GTI vuelve a la Argentina y no es un regreso más: la marca ya anticipó que será el Golf más potente que se haya vendido oficialmente en el país. La confirmación llega en pleno verano, con un “adelanto” que apunta directo a los fanáticos del emblemático modelo y a quienes extrañaban la sigla más famosa de Volkswagen.

La primera aparición fue en Cariló , donde Volkswagen muestra en su stand el nuevo Golf GTI como anticipo de lo que se viene. La marca adelantó que llegará a fin de año , con lanzamiento previsto para diciembre , aunque todavía sin detallar la configuración definitiva para nuestro mercado. El objetivo es que el Golf GTI regrese como tope de la gama deportiva.

Este Golf GTI volverá importado desde Alemania , lo que lo convierte en un producto más exclusivo (y también más caro) en términos de impuestos. Es decir, el regreso está confirmado, pero el precio final dependerá de variables locales y del esquema arancelario vigente cuando llegue a los concesionarios.

Volkswagen Golf GTI: el regreso del ícono y por qué será el más potente vendido acá

En Volkswagen ya lo definen como un lanzamiento fuerte de 2026 y, de hecho, la confirmación llegó con una frase contundente. Martín Massimino, director Comercial del Grupo Volkswagen Argentina, anunció: “El lanzamiento más importante de la marca llegará a fin de año y será el nuevo Volkswagen Golf GTi. Vendrá importado de Alemania y la configuración la informaremos más adelante, aunque ya podremos anticipar que será el Golf más potente que se haya vendido en la Argentina”.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

Esa promesa de “más potente” no es menor en un modelo con historia local: el Golf GTI se comercializó en el país desde 1995, y desde entonces se convirtió en un referente para quienes buscaban un auto compacto con performance de deportivo. Ahora, el regreso apunta a recuperar ese lugar, en un mercado donde los deportivos “de verdad” son cada vez más escasos.

El GTI que viene no solo trae un salto de potencia respecto de los que se conocieron en otras etapas: también se apoya en una evolución de la octava generación, conocida como Golf GTI 8.5 (un rediseño), que suma tecnología, cambios de diseño y más equipamiento.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

Y hay otro punto que le suma expectativa: si bien Volkswagen no confirmó aún todos los detalles para Argentina, las referencias regionales y la información anticipada en la presentación permiten trazar un perfil bastante claro de lo que se viene.

Qué motor tendrá el Volkswagen Golf GTI y cómo rinde

Todo indica que el Volkswagen Golf GTI para Argentina vendrá con el conocido 2.0 turbonaftero (familia EA888) en una calibración de 265 CV y 370 Nm de torque. Con esa mecánica, la marca apunta a ofrecer el GTI más picante del historial local, con cifras propias de un deportivo serio.

En performance, los números que se manejan son fuertes para el segmento: 0 a 100 km/h en 5,9 segundos y velocidad máxima de 250 km/h. Para un hatch del segmento C, ese rendimiento lo ubica en un nivel muy alto, especialmente si se lo mira como auto “de uso diario” con ADN deportivo.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

La transmisión asociada a este tipo de configuración suele ser una automática de doble embrague de siete marchas, un combo típico en los GTI modernos por rapidez de respuesta y eficiencia.

En paralelo, como referencia regional, el Golf GTI de octava generación que ya se vende en Brasil declara 245 caballos y 380 Nm, con aceleración de 0 a 100 en 6,1 segundos, lo que ayuda a dimensionar que el salto de esta nueva puesta a punto apunta a ser significativo.

Diseño, tecnología y equipamiento del Volkswagen Golf GTI 8.5

En estética, el Volkswagen Golf GTI mantiene las señales clásicas: llantas de 18”, detalles en rojo, y un look más agresivo, con tomas de aire más marcadas. En otras palabras, es un GTI que se reconoce a simple vista, pero con un refresh que lo moderniza sin traicionar su esencia.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

Por adentro, el salto tecnológico es uno de los grandes argumentos. Se espera un instrumental digital de 10,2 pulgadas (Digital Cockpit Pro) y una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y hasta cargador inductivo para el celular. Es el tipo de equipamiento que hoy se espera en un “tope de gama” europeo.

En seguridad y asistencias, la referencia del modelo regional incluye seis airbags, control de crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia con monitoreo de peatones y ciclistas, ESC, y soluciones como XDS y asistentes de manejo como Travel Assist.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

También se menciona un paquete bien completo de confort y ayudas a la conducción: sensores de estacionamiento, cámara de retroceso, ópticas full LED y detalles modernos como una franja iluminada en la parrilla con el logo retroiluminado.

Precio en Argentina, impuestos y por qué no será barato

Volkswagen todavía no informó el precio del Golf GTI 2026 para Argentina. Sin embargo, hay un dato clave: por su origen extrazona (Alemania), el modelo estaría alcanzado por un 35% de arancel si no cambian las reglas vigentes.

El contraste con el pasado es claro: antes el Golf GTI llegaba desde México, con otra ecuación impositiva. Con la producción centralizada en Alemania, el “combo” de importación y aranceles lo pone en un terreno más premium.

Volkswagen Golf GTI Volkswagen Golf GTI. Volkswagen

Por eso, aunque el número final se conocerá recién al momento del lanzamiento, todo indica que será un auto para un público más de nicho. El Golf GTI vuelve como objeto de deseo, con prestaciones de sobra, pero con un posicionamiento que estará más cerca de los deportivos que de los compactos tradicionales.