Cuánto sale un Citroën C3 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

El hatchback del segmento B fue el auto 0km más vendido de la marca en 2025 y casi duplicó sus patentamientos respecto del año anterior.

El Citroën C3 se consolidó en 2025 como el principal exponente de la marca francesa en el mercado argentino y uno de los vehículos del segmento B que más creció en términos de volumen . En un contexto de recuperación del mercado automotor , el modelo logró una fuerte suba interanual y reforzó su posicionamiento como vehículo de entrada a la gama Citroën. ¿Cuál es su precio actualizado en enero de 2026?

Se trata de un hatchback desarrollado sobre una plataforma regional , con una propuesta que combina dimensiones compactas, estética inspirada en los SUV y un equipamiento alineado con las demandas actuales del público urbano . La gama incluye versiones manuales, automáticas y una variante turbo que eleva el nivel de prestaciones.

Según el informe oficial de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), el Citroën C3 cerró 2025 con 5.458 patentamientos en el acumulado anual, consolidándose como el modelo más vendido de la marca en el mercado argentino y con una presencia estable dentro del segmento B.

Citroen C3 interior Así luce el interior de la versión manual del Citroën C3 en Argentina. Stellantis

La comparación interanual muestra un crecimiento moderado pero sostenido. En 2024, el Citroën C3 había registrado 4.086 unidades, por lo que en 2025 logró una suba del 33,6% en sus patentamientos. El dato refleja una evolución positiva en un contexto de fuerte recuperación del mercado automotor.

Este crecimiento se apoya en una gama más amplia, la llegada de versiones automáticas y turbo, y una propuesta de diseño con rasgos de SUV que permitió al C3 captar nuevos usuarios dentro del segmento chico. En un mercado que en 2025 superó los 612.000 autos 0km, el modelo logró mejorar su volumen y sostener su rol como pilar comercial de Citroën en Argentina.

Citroën C3: mecánica, equipamiento y propuesta general

El Citroën C3 que se comercializa en Argentina corresponde a la generación regional producida en Brasil en la plataforma CMP y se posiciona como un hatchback del segmento B con enfoque urbano. Su puesta a punto prioriza el confort de marcha y la facilidad de uso en ciudad, con una gama pensada para distintos perfiles de usuario.

La oferta mecánica se divide en dos grandes alternativas. Por un lado, el motor 1.6 VTi naftero, que entrega 115 CV y 150 Nm, disponible con caja manual de cinco marchas o automática de seis. Por otro, la versión más moderna incorpora el motor 1.0 turbo T200, con 120 CV y 200 Nm de torque, asociado a una transmisión automática CVT de siete marchas simuladas.

YOU Citroën C3 You, la versión que incorpora motor turbonaftero. Stellantis

En seguridad, toda la gama incluye de serie control de estabilidad y tracción, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente, doble airbag frontal, cámara de retroceso y anclajes ISOFIX. En confort y tecnología, se destaca la pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, presente desde las versiones de entrada. Las versiones del Citroën C3 disponibles en Argentina (MY26) son las siguientes:

Citroën C3 VTi Feel MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja manual de 5 marchas

Llantas de aleación

Aire acondicionado

Pantalla táctil de 10’’

Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos

Citroën C3 VTi AT Feel Pack MY26

Motor 1.6 VTi de 115 CV

Caja automática de 6 marchas

Mayor nivel de confort

Mejoras en terminaciones interiores

Citroën C3 VTi AT XTR MY26

Motor 1.6 VTi con caja automática

Estética exterior diferenciada XTR

Detalles específicos de diseño

Perfil más aventurero dentro de la gama

Citroën C3 T200 Feel Pack You! MY26

Motor 1.0 turbo T200 de 120 CV y 200 Nm

Caja automática CVT de 7 marchas

Climatizador automático

Instrumental digital

Personalización exterior e interior

Versión tope de gama

Cuánto sale un Citroën C3 0 kilómetro con valor actualizado en enero 2026

Estos son los precios de lista del Citroën C3 en Argentina en enero 2026: