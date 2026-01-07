Cuándo será el primer feriado del 2026 en Argentina: el calendario completo de este año

Para agendar en rojo: estos serán los próximos feriados del 2026 en la Argentina .

En diciembre de 2025, a través de la Resolución 164/2025 -publicada en el Boletín Oficial-, la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación estableció como días no laborables con fines turísticos las siguientes fechas del año 2026 : lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. Pero, más allá de esta decisión, ¿cuáles son los próximos feriados del 2026 en la Argentina ?

En rigor, el primer feriado del 2026 en la Argentina fue el jueves 1ro de enero, día en el que se celebró la llegada del Año Nuevo. Pero lo cierto es que el segundo mes del año también ofrece fechas para marcar en rojo y estar más que atentos a la hora de armar un posible plan lejos de la rutina laboral.

En 2026 , los próximos feriados inamovibles tendrán lugar el lunes 16 y el martes 17 de febrero , producto de las celebraciones de Carnaval . Por esta razón es que el fin de semana largo se extenderá entre el sábado 14 de febrero y el martes 17 de febrero de 2026 .

Cabe señalar que las fechas de los feriados del Carnaval cambian año tras año, ya que son las jornadas que anteceden a la Cuaresma y la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares. En nuestro país, las fechas del Carnaval son fijadas en base al calendario litúrgico de cada año. Para 2026, la Iglesia Católica fijó en su calendario que la Semana Santa será del 30 de marzo al 5 de abril y, así, los feriados por Carnaval caerán en febrero.

Asimismo, cabe recordar que, en el texto original de la ley sancionada en 1956 -que estableció las fechas de Carnaval como feriados nacionales-, se afirma que deben incluirse entre los días no laborables aquellas festividades que, sin revestir carácter cívico o religioso, han sido consagradas por las tradiciones y las costumbres del pueblo en el curso de muchos años.

Veinte años después, durante la última dictadura militar, se dispuso derogar el artículo de la ley que las determinaba como feriados nacionales en todo el país. Con el advenimiento de la democracia, las fechas de Carnaval se restablecieron como feriados nacionales.

Así, los feriados de Carnaval en febrero de 2026 determinarán el primer fin de semana largo del año. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, ambos días se deben pagar el doble de una jornada regular.

Este es el organigrama que incluye a los feriados y días no laborables restantes del año 2026: