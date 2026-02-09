Chau a Xuper TV y Magis TV: por qué ya no se pueden usar las aplicaciones

Los usuarios comenzar a denunciar la baja de las aplicaciones, y el contenido digital desapareció. ¿Qué sucedió?

Miles de argentinos consumían día a día series, películas y partidos de fútbol a través de Magis TV y Xuper TV . En las últimas horas, en redes sociales cientos de usuarios comenzaron a denunciar la baja de las aplicaciones y cómo el contenido digital de Argentina desapareció.

Ante esta situación, se confirmó que una orden judicial dispuso el bloqueo de Magis TV tras denuncias de empresas audiovisuales, al constatarse la transmisión no autorizada de películas, series y eventos deportivos. En principio, los sitios que tenían en su interfaz forma para bajar este tipo de programas los bloquearon , pero ahora además tanto Xuper TV como Magis Tv borraron de sus aplicaciones los canales argentinos .

Además, ambas operaban a través de archivos APK descargados de fuentes externas, esquivando los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store, lo que incrementaba el riesgo de instalar malware en los dispositivos de los usuarios.

De igual manera, hay que destacar que esta decisión ocurre luego de la firma del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El pacto tiene una letra chica que apunta a que Argentina adopte mecanismos más eficaces y con capacidad de desaliento para combatir la piratería audiovisual, tanto en el plano civil como en el penal.

Magis TV

El contundente acuerdo que firmó Argentina

El documento especifica que el país debe establecer sistemas "eficaces y disuasorios" en los ámbitos civil y penal. Esto traduce las presiones de gigantes como la Alianza Contra la Piratería Audiovisual en políticas de Estado.

Específicamente, el acuerdo compromete al Gobierno a "combatir y disuadir la apropiación indebida de la propiedad intelectual, incluso en el entorno digital". De todos modos, esta situación no se limita solo a la Argentina ya que plataformas como Xuper TV y Magis TV fueron bloqueadas en varios países de la región.

aplicaciones xuper tv magis tv

La presión no se limita al software o los deportes. El acuerdo exige explícitamente aumentar los allanamientos y decomisos en los mercados más notorios de Argentina, conocidos popularmente como "Saladitas". El objetivo es erradicar la venta de ropa y productos de marca falsificados en estos centros de distribución, exigiendo un control fronterizo mucho más estricto.

Los riesgos que implican ver contenido en Xuper TV y Magis TV

Ver películas en plataformas como Xuper TV y Magis TV implica varios riesgos, tanto legales como de seguridad digital. En primer lugar, estos servicios suelen ofrecer contenido sin la autorización de los titulares de derechos, lo que constituye una infracción de la ley de propiedad intelectual en muchos países.

Los usuarios que acceden a estos portales pueden enfrentar sanciones legales, incluyendo el bloqueo de las aplicaciones o incluso la imposibilidad de acceder a internet a través de sus proveedores de servicio si así lo ordena la justicia.

magis tv riesgos

Muchas de estas aplicaciones requieren la descarga de archivos APK desde fuentes no oficiales, lo que facilita la instalación de software malicioso, virus o troyanos.

Esto puede poner en peligro la privacidad del usuario, exponiendo datos personales, contraseñas o información bancaria almacenada en el dispositivo.

Asimismo, las aplicaciones piratas suelen eludir los controles de seguridad de tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, dejando al usuario sin protección ante posibles amenazas.