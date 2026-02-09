Actualización del DNI: estas personas tienen que renovar su documento a partir de febrero 2026

El Renaper presentó un nuevo modelo de DNI 2026 . Qué se modificó, en qué casos se debe cambiar y cuánto cuesta el trámite.

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) anunció el lanzamiento de un nuevo modelo del Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y el pasaporte , con cambios en el diseño y estándares internacionales de seguridad. Las modificaciones buscan reducir los riesgos de fraude documental, agilizar los controles de identidad y modernizar el sistema.

El cambio principal radica en el soporte físico y tecnológico del documento. Se resolvió que mantenga su formato de tarjeta de policarbonato con chip sin contacto , pero con variantes en los datos visibles en anverso y reverso. Además, actualizó aspectos vinculados a las medidas de seguridad de Nivel 1, que son las que se contemplan a simple vista , mientras que las medidas de seguridad de Nivel 2 y Nivel 3 permanecen sin alteraciones.

La implementación del nuevo sistema no invalida automáticamente los documentos anteriores . Es decir, quienes ya cuenten con el DNI y el pasaporte vigentes, no deberán renovarlos ni reemplazarlos, salvo cuando llegue la fecha de vencimiento.

Los flamantes modelos fueron formalizados a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y entraron en vigencia desde el pasado 1ro de febrero de 2026.

Quiénes estarán obligados a renovar el DNI y cuál es su precio

La renovación del Documento Nacional de Identidad solo será obligatoria en casos específicos. Entre ellos se encuentran:

Quienes cumplan 5, 8 o 14 años, en el marco de las actualizaciones obligatorias.

Personas que tengan el DNI vencido o esté próximo a vencer.

Quienes necesiten rectificar datos personales.

Casos de pérdida, robo o daño.

Los valores para tramitar en el nuevo DNI se mantienen dentro del esquema habitual del Renaper y varían según los casos:

Ejemplar DNI recién nacido (primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo

(primer DNI a todos los niños de cero a seis meses nacidos en el territorio nacional): sin cargo Primer ejemplar DNI (de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500

(de seis meses a cinco años de edad/ carta de ciudadanía/ opción de nacionalidad): $ 7.500 Actualización de 5/8 años : $ 7.500

: $ 7.500 Actualización de 14 años : $ 7.500

: $ 7.500 Ejemplar nuevo (actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500

(actualizaciones posteriores/ rectificación de datos/ cambio de domicilio/ canje de LE o LC por DNI/ otros ejemplares de DNI/ adopción): $ 7.500 Rectificación por reconocimiento de tu identidad de género: sin cargo

sin cargo DNI exprés (dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500

(dentro de las 96 horas hábiles) $ 18.500 DNI 24 hs (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500

(retira en oficina de origen en 24 horas hábiles) $ 29.500 DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin) $ 40.500

Cómo tramitar el nuevo DNI, paso a paso

Seleccionar un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

dentro de tu jurisdicción o en un Centro de Documentación desde Presentarse en la fecha asignada con la constancia de turno , en caso de corresponder.

en la fecha asignada con la , en caso de corresponder. Conservar la constancia de solicitud para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

para hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID. El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida ; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia.

; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia. Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

Cómo son los nuevos diseños del DNI y el pasaporte

Los nuevos DNI y pasaportes están fabricados en policarbonato, cuentan con grabado láser y suman un chip sin contacto con información biométrica, lo que dificulta su falsificación y mejora la protección de los datos personales. Esto, según explicaron, busca cumplir con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En cuanto a las características del nuevo DNI electrónico, incorpora elementos gráficos como la escarapela que enmarca el retrato, estrellas argentinas, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental, además de un holograma transparente renovado, impresión en iris, una ventana transparente y estampados táctiles.

Los DNI para personas extranjeras mantienen el mismo formato, con la incorporación de datos vinculados a la naturalización o residencia. Y los excombatientes de Malvinas conservan la leyenda identificatoria correspondiente.

Por su parte, el flamante modelo del pasaporte incorporará una hoja de policarbonato personalizada mediante tecnología de grabado láser para la impresión de los datos identificatorios, tendrá 34 páginas y contará con medidas de seguridad distribuidas en tres niveles. Su vigencia para mayores de 18 años es de 10 años, mientras que para menores es de 5 años.