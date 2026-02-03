Cambios en DNI y pasaportes: ¿Hace falta renovarlos de forma urgente en Neuquén?

Desde los Registros Civiles de la provincia detallaron las novedades que se incorporan. Aclararon qué deben hacer los neuquinos con sus documentos.

Tras la decisión del gobierno nacional de oficializar los cambios en los DNI y pasaportes , desde la provincia de Neuquén aclararon cómo impactará la medida en los ciudadanos neuquinos. Pese a que surgió preocupación ante una necesidad urgente de modificar la documentación, aclararon que los documentos ya emitidos tienen vigencia incluso a pesar de los cambios introducidos.

La directora provincial de Registros Civiles de Neuquén, Mariana Núñez, explicó en una entrevista con LU5 cuáles serán las modificaciones ya aprobadas por el gobierno nacional y que tendrán impacto en todo el país. "Es muy importante aclarar que los DNI y los pasaportes que hoy están en vigencia siguen siendo válidos hasta el vencimiento. No hay que salir a cambiarlo urgente de manera obligatoria", aseguró.

"No es necesario que los ciudadanos hagan el cambio. Si hacen cambio de domicilio o lo extravían, sí tienen que hacer uno nuevo", aclaró, y respondió así la duda de muchos neuquinos, que se preguntaban si sus documentos iban a dejar de ser válido para hacer trámites o salidas al exterior.

Núñez dio detalles de los nuevos formatos que tendrá el DNI y el pasaporte a partir del mes de febrero. "Lo que hacen es actualizar el modelo que tenían, incorporan más tecnología, seguridad y se adaptan a los estándares internacionales", dijo y agregó: "Sigue siendo una tarjeta de policarbonato pero tiene mayores medidas de seguridad visibles y electrónicas. Tiene nuevos símbolos argentinos y tiene un chip electrónico sin contacto que permite la carga de información".

¿Para qué sirve este chip? La funcionaria explicó que apuntan a agilizar los trámites y evitar problemas de seguridad. Por ejemplo, detalló que en los pasaportes se agrega el permiso para que el menor viaje solo. "Eso se carga automáticamente en el chip", sostuvo y añadió: "Toda la información se va a cargar ahí, tiene grabado láser y un código QR que impide falsificaciones. También se respeta el derecho de la identidad de género".

"El pasaporte va a ser una libreta un poco más moderna, con 34 páginas, incorpora una hoja de policarbonato similar al DNI, cumple estándares internacionales que nos facilita pasar en los controles de Migraciones en aeropuertos. Pueden tener los datos al instante y se evitan las colas", aseguró.

Lo que sigue vigente de los DNI y pasaportes

"El DNI tiene una vigencia de 15 años y los menores tienen que hacer las renovaciones a los 5, 8 años y los 14. Ahora se suma la firma del menor, que puede poner una sigla o un dibujo", dijo la directora provincial.

Aclaró que toda la documentación ya emitida y en regla va a seguir siendo útil hasta que se cumpla la fecha de vencimiento o renovación. De este modo, no hace falta que los ciudadanos hagan el cambio de manera inmediata.

Nombre DNI Cambiar de apellido es un proceso legal que requiere fundamentos sólidos, controles judiciales y el cumplimiento de requisitos estrictos.

"Los valores siguen teniendo el mismo valor. El DNI común cuesta 7.500 pesos, el exprés 18.500 pesos y los pasaportes cuestan 70 mil el común y 150 mil el exprés. Las versiones exprés llegan en un lapso de entre 7 y 10 días", aclaró Núñez.

Pese a que la versión exprés es la forma más rápida de obtener los documentos, en los aeropuertos de Buenos Aires hay oficinas que emiten documentación de urgencia, un servicio que no está disponible en la provincia. "No tenemos las máquinas de emisión que son propiedad del Renaper, lleva dos o tres horas para casos de extrema urgencia", dijo y agregó que, sin embargo, "si están viajando, se puede hacer un pedido especial para que lo emitan en otra sede".

Por otro lado, recordó que la documentación permite hacer algunas correcciones con un trámite administrativo. "Se puede hacer con actas de nacimientos que se hicieron hace muchos años y el apellido estaba mal escrito", dijo y aclaró que, sin embargo, el cambio de apellido es un proceso que se debe judicializar.