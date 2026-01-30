Nuevo DNI y pasaporte en Argentina: cuáles son los cambios y qué pasa con el documento actual

A través de un decreto, el Ejecutivo actualizó la presentación de los documentos de identidad para adaptarlos a estándares internacionales.

El Renaper y los registros civiles comenzarán a aplicar cambios en los DNI y los pasaportes

El Gobierno nacional oficializó este viernes una serie de modificaciones profundas en la presentación y confección del DNI y el Pasaporte . La medida busca modernizar los sistemas de identificación, ajustándolos a los estándares de seguridad que rigen a nivel global.

Según se detalló en el Boletín Oficial, esta actualización es parte de un plan estratégico del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para fortalecer la identidad digital de los ciudadanos.

La normativa llega en un momento de transición tecnológica donde la seguridad de los datos personales es prioridad. Las autoridades explicaron que, si bien los documentos que están en la calle mantienen su validez absoluta hasta la fecha de vencimiento que figura en el plástico, las nuevas unidades que se emitan a partir de ahora ya contarán con el nuevo diseño y las medidas de seguridad reforzadas.

Renaper. pasaporte Renaper desplegó un operativo en Aeroparque, Ezeiza y la terminal de Buquebus, para revisar o reimprimir los pasaportes afectados.

Cuáles son los cambios principales en el DNI y el Pasaporte

La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad. El objetivo principal es que los documentos argentinos sean prácticamente imposibles de falsificar, utilizando tecnología de última generación en su impresión y en el almacenamiento de datos biométricos.

DNI nuevo modificaciones

Entre las modificaciones más destacadas, se encuentran las siguientes:

Nuevas medidas de seguridad física: El DNI incorporará microtextos y elementos de seguridad que solo son visibles bajo luz ultravioleta, además de un grabado láser que vincula de forma única la foto con el soporte plástico.

El DNI incorporará microtextos y elementos de seguridad que solo son visibles bajo luz ultravioleta, además de un grabado láser que vincula de forma única la foto con el soporte plástico. Actualización de chips electrónicos: Tanto el Pasaporte como las versiones tecnológicas del documento contarán con chips de mayor capacidad para almacenar información encriptada, facilitando la lectura en pasos fronterizos internacionales.

Tanto el Pasaporte como las versiones tecnológicas del documento contarán con chips de mayor capacidad para almacenar información encriptada, facilitando la lectura en pasos fronterizos internacionales. Diseño actualizado: Se renovaron las imágenes de fondo y los relieves táctiles, incorporando simbología nacional que cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Se renovaron las imágenes de fondo y los relieves táctiles, incorporando simbología nacional que cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Optimización de datos biométricos: Los procesos de captura de huellas y fotografía fueron actualizados para garantizar que la información digital sea compatible con los sistemas de seguridad de aeropuertos de todo el mundo.

Los procesos de captura de huellas y fotografía fueron actualizados para garantizar que la información digital sea compatible con los sistemas de seguridad de aeropuertos de todo el mundo. Firma digital: Se refuerza la implementación de la firma digital dentro del dispositivo, lo que permite realizar gestiones virtuales con un nivel de confianza mucho mayor al actual.

¿Es obligatorio renovar el documento ahora?

Una de las dudas más frecuentes entre los vecinos es si deben salir corriendo al registro civil. La respuesta es negativa. El Ministerio del Interior aclaró que todos los DNI y pasaportes actuales siguen siendo aptos para viajar, votar y realizar cualquier tipo de trámite civil o comercial.

Registro civil neuquen san martin 756

La migración hacia el nuevo formato será gradual, a medida que la gente necesite renovar su documentación por vencimiento, pérdida o cambio de domicilio.

Es importante recordar que para iniciar el trámite se debe sacar turno de manera previa a través de las plataformas digitales oficiales para evitar las largas esperas en las oficinas de atención al público.

Seguridad y estándares internacionales

Este cambio posiciona a la Argentina a la vanguardia en materia de documentación. El nuevo Pasaporte facilitará el ingreso a países con controles migratorios estrictos, ya que la tecnología del chip y la hoja de datos cumplen con los requisitos más exigentes del mundo. Esto reduce los tiempos de espera en las aduanas y brinda una mayor tranquilidad a los viajeros.

Pasaporte nuevo modificaciones

Por otro lado, la digitalización de la identidad permite que el Estado tenga herramientas más eficaces para combatir el robo de identidad y los fraudes financieros. Al tener un DNI más robusto tecnológicamente, se cierran las brechas que suelen aprovechar los delincuentes para duplicar tarjetas o documentos.

Finalmente, el costo de los trámites se mantendrá dentro de los esquemas previstos para este año, aunque no se descartan ajustes futuros dependiendo de los costos de los insumos internacionales necesarios para la impresión de estos nuevos ejemplares de alta tecnología.