Polémico video: alumnos desataron una "guerra" de bengalas dentro del aula

El preocupante hecho quedó registrado y llegó a manos de los padres. En el video de los puede ver apuntándose entre sí con los artefactos pirotécnicos.

Un polémico video terminó en una grave denuncia, luego de que las imágenes se viralizarán. Allí se puede ver a un grupo de estudiantes encendiendo bengalas en el interior de un aula y apuntándose entre sí con los artefactos pirotécnicos . La difusión de este momento generó preocupación entre padres, docentes y usuarios de redes sociales.

Según indicaron medios locales, el episodio se produjo dentro de un aula de la Escuela Secundaria N°8 Gobernador José Cubas , ubicada en la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo en Catamarca .

Las imágenes muestran a seis jóvenes entre los bancos del aula, disparándose entre sí con los fuegos artificiales lo que pudo, no solo provocar un incendio, sino que alguno saliera herido.

Debido a la repercusión de las imágenes, se generó una gran preocupación entre padres, docentes y comunidad en general, ya que el uso de pirotecnia en espacios cerrados puede provocar quemaduras, incendios o accidentes graves, especialmente en un ambiente como una sala de clases donde conviven numerosos alumnos.

Alumnos iniciaron una 'guerra' de bengalas en un aula

Hasta el momento, no trascendió oficialmente si las autoridades de la escuela aplicaron sanciones disciplinarias ni qué medidas concretas se adoptaron frente al comportamiento de los alumnos involucrados.

Se espera que la supervisión escolar y el Ministerio de Educación provincial intervengan para determinar responsabilidades y establecer protocolos que eviten episodios similares.

Festejo del "Último Último Día": amonestaron y dejaron libre a 150 alumnos que destrozaron la escuela

A principios de diciembre surgió un gran escándalo en una escuela secundaria de Mendoza. Más de 100 alumnos de 5º año del Colegio Universitario Santa María, fueron sancionados y quedaron libres tras protagonizar graves incidentes durante el denominado "Último Último Día" (UUD).

Una tradición estudiantil que se popularizó en el país en la última década y debía ser un día de festejos, terminó de forma caótica y con 150 alumnos amonestados. Aulas destrozadas, insultos a docentes y destrozos de trabajos académicos, fueron algunas de las acciones que llevaron a la institución a tomar medidas sancionatorias.

La institución de. Godoy Cruz, difundió un comunicado y la resolución disciplinaria tras los incidentes del "último día" del 27 de noviembre. Además de las 20 amonestaciones para todos los involucrados, habrá un plan de trabajo obligatorio del 12 al 18 de diciembre y la posibilidad de reducir la sanción solo si cumplen todas las instancias previstas.

upd mendoza

Las sanciones que recibieron los alumnos

El quedar libre implica que los alumnos deberán rendir todas las materias en febrero si desean cerrar el ciclo lectivo. Los hechos ocurrieron el pasado 27 de noviembre y las autoridades de la institución calificaron los hechos como una "seria alteración del orden institucional".

Los destrozos se generaron luego de que las autoridades de la escuela le prohibieran al grupo de alumnos faltar a clases el viernes 28 de noviembre, tras los festejos del UUD.

Por otra parte, todos los estudiantes deberán aprobar un coloquio formativo como instancia final de reflexión. Sin esa evaluación, no habrá reducción de faltas. Incluso, los padres deberán pagar los costos de los arreglos, tal como indica la resolución del colegio.

Los padres tenían previsto reunirse con autoridades de la institución en la mañana de este miércoles. Si bien reconocieron los destrozos, pedían que las sanciones fueran morigeradas, ya que consideraban que las 20 amonestaciones eran "exageradas".