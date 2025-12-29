Al grito de "paralítico", adolescentes atacaron la casa de un compañero discapacitado con pirotecnia

Jóvenes protagonizaron un repudiable acto de discriminación y quedaron grabados por las cámaras de seguridad. La familia denunció el hecho y difundió el ataque.

El ataque fue realizado por compañeros del colegio y habrían sido identificados.

Un ataque discriminatorio y planificado conmocionó a la localidad de 9 de julio en provincia de Buenos Aires . Un grupo de adolescentes atacó la casa de un joven con discapacidad , arrojando pirotecnia hacia su vivienda y vociferando insultos discriminatorios.

El hecho ocurrió el lunes de la semana pasada alrededor de las 3 de la madrugada. Según trascendió, s erían compañeros del colegio de Federico, el joven con discapacidad motriz que fue agredido de esta forma. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad , cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales y resultaron claves para identificar a los responsables.

A bordo de camionetas, los jóvenes gritaron insultos como " paralítico de mierda" e " imbécil" , al tiempo que arrojaban petardos y pirotecnia hacia la vivienda, provocando detonaciones que despertaron a toda la familia y generaron una situación de miedo y angustia.

Aberrante: al grito de "paralítico", un grupo de adolescentes tiró fuegos artificiales en la casa de un compañero discapacitado

Según relataron los familiares, no se trató de una broma ni de un exceso aislado, sino de un acto de hostigamiento deliberado. Las explosiones impactaron contra el frente de la casa y algunas ventanas, mientras los gritos se repetían de manera burlona y agresiva.

La madre del joven discapacitado dijo que "no fue una broma, fue violencia"

Pamela, la madre de Federico, expresó su indignación por lo sucedido y confirmó que avanzarán con la denuncia policial. "Es un ataque discriminatorio espantoso e inadmisible. No fue una travesura ni una broma, fue violencia", sostuvo en declaraciones públicas.

Desde el entorno familiar remarcaron que el ataque generó un fuerte impacto emocional en Federico y en todo el grupo familiar. "Tiraron fuegos artificiales contra nuestra casa y lo insultaron por su discapacidad. Fue aterrador", relataron.

ataque discapacidad (1)

El repudio social al ataque discriminatorio

Según trascendió, los agresores ya habrían sido identificados y que esperan una respuesta firme por parte de la Justicia. Vecinos, organizaciones sociales y usuarios en redes reclamaron sanciones ejemplares y medidas de acompañamiento para la víctima y su familia.

La Dirección General de Discapacidad de 9 de Julio realizó su propio repudio y recordó que permanece abierta de lunes a viernes de 7 a 13 hs. El espacio está disponible para todas las personas -con o sin discapacidad- que deseen acercarse, realizar consultas, proponer actividades o sumar ideas que fortalezcan la inclusión en nuestra comunidad.

discapacidad 9 de julio

