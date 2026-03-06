Aumentaron los precios para hacer el DNI y pasaporte: cuánto sale el trámite

Las nuevas tarifas ya están vigentes en todo el país. Paso a paso, cómo realizar los trámites y dónde.

Renaper está a cargo de realizar los cambios en los DNI y los pasaportes.

El Gobierno Nacional anunció que decidió aumentar los precios para tramitar el DNI (Documento Nacional de Identidad) y el pasapor te. La medida comenzó a partir desde este viernes 6 de marzo. Cuáles son los precios actualizados.

Las nuevas tarifas ya están vigentes en todo el país. “Con el propósito de continuar asegurando los mejores estándares en términos tecnológicos, de diseño y de seguridad de los documentos de viaje argentinos, y en sintonía con valores de referencia para documentos análogos en países de la región, deviene necesario actualizar los aranceles correspondientes a la expedición del pasaporte”, señaló el Renaper.

Es decir, que desde ahora el trámite regular del pasaporte será un 42,8% más caro. Mientras tramitar el Documento Nacional de Identidad costará un 33,3% más. “El aumento del DNI se da fines de sostener la eficiente prestación de todos los servicios brindados por la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas”, precisaron.

Cuáles son los nuevos precios para realizar DNI

La Dirección del Registro Nacional de Personas (Renaper) hizo oficial la medida a través de la disposición 106/2026 y la resolución 19/2026 publicadas en el Boletín Oficial. A partir de este 6 de marzo, el valor del trámite para obtener el DNI y el pasaporte se incrementó.

-DNI para argentinos:

Primer DNI para todos los niños y niñas de 0 a 6 meses (Ley N° 26.061): gratis

Primer ejemplar DNI: $10.000

Actualización de 5/8 años: $10.000

Actualización de 1 año: $10.000

Ejemplar nuevo (por actualización, rectificación de datos, cambio de domicilio, etc): $10.000

Adicional por DNI Exprés: $16.000 (Total: $26.000)

Adicional por DNI 24 horas (retira en oficina de origen en 24 horas hábiles): 31.000 (total $41.000)

Adicional por DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas a tal fin): $47.000 (total $57.000)

DNI para personas extranjeras:

Primera identificación, correspondientes actualizaciones, y ejemplares nuevos: $20.000.

DNI nuevo modificaciones

Cómo tramitar el DNI

Elegir el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde cada persona tenga domicilio, o sacar turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

más cercano, dentro de la jurisdicción donde cada persona tenga domicilio, o para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Presentarse en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.

Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/.

y hacer el seguimiento online con tu ID desde el sitio web https://mitramite.renaper.gob.ar/. El envío al domicilio estará a cargo del correo. Debe ser recibido por la persona titular del DNI o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

estará a cargo del correo. Debe ser recibido por la persona titular del DNI o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si se desea retirarlo en una oficina, presentarse con la constancia de solicitud de trámite. Los menores de 14 años deben asistir al turno acompañados por padre, madre o tutor con su DNI.

Precios para tramitar el pasaporte

Pasaporte ordinario para argentinos de entrega regular: $100.000

Arancel adicional por tramitación de pasaporte entrega exprés: $100.000 (es decir, en total, $200.000).

Arancel adicional por tramitación de pasaporte de resolución inmediata (en lugares habilitados): $230.000 (es decir, en total, $330.000)

Pasaporte excepcional para extranjeros $100.000

Documento de viaje para personas apátridas: $100.000

Documento de viaje para personas refugiadas: $100.000

El pasaporte argentino tiene validez por 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de 5 para los menores.

cambios pasaporte

Cómo realizar el trámite para el pasaporte

El Renaper recordó paso a paso, cómo se gestiona el pasaporte:

Dirigirse al registro civil más cercano o sacar turno para asistir a un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

o sacar turno para asistir a un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina. Presentarse en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago .

y el . Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con el ID.

Cuando el correo llegue al domicilio de entrega, lo puede recibir quien realizó el trámite o alguien mayor de 18 años con la constancia de realización del pasaporte.

El trámite dura 15 minutos aproximadamente. Para tramitar el DNI se deben seguir las mismas indicaciones.