La medida fue tomada por la Asociación de Clínicas y Sanatorios debido a facturaciones vencidas. Qué pasará con los afiliados.

Clínicas de Neuquén suspenden la atención de Galeno por una deuda millonaria

Los afiliados de la prepaga Galeno sumaron un nuevo inconveniente a la hora de utilizar sus servicisio en la salud privada en Neuquén . Debido a una abultada deuda por facturaciones vencidas , los centros de salud nucleados en la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados de la provincia decidieron suspender la atención de la prepaga.

La medida, que ya entró en vigencia, afecta directamente la cobertura de miles de beneficiarios en la región que ahora ven obstaculizado su acceso a la atención médica habitual.

A partir de esta decisión, los afiliados a la empresa de medicina prepaga que asistan a las instituciones locales serán considerados como pacientes particulares . Esto implica que, ante cualquier consulta, estudio o intervención, los usuarios deberán abonar el costo total de la prestación de manera directa y luego, de ser posible, gestionar el reintegro correspondiente ante la compañía, ya que el sistema de validación directa quedó inhabilitado por la falta de pago.

La determinación fue comunicada formalmente a todos los prestadores y clínicas del sector tras agotarse las instancias de negociación por los pagos adeudados.

Galeno

Según explicaron desde el ámbito sanitario, la situación financiera de las instituciones se volvió insostenible frente al retraso de Galeno, que fue noticia semanas atrás, luego de que resolviera la liquidación forzosa de la ART de la misma firma.

Por el momento, no se confirmó hasta cuándo se mantendrá esta restricción, aunque todo indica que la normalización del servicio dependerá exclusivamente de que la prepaga Galeno cancele los saldos pendientes con los sanatorios neuquinos.