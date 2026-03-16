Alerta por lluvia en Neuquén: las zonas afectadas y cómo sigue en la capital

La capital neuquina tendrá una jornada con máximas superiores a los días anteriores. El SMN emitió alerta en otros puntos de la provincia.

La inestabilidad se mantendrá durante la mañana, pero mejorará con el paso de las horas.

El inicio de la semana estará marcado por un tiempo cambiante en la ciudad de Neuquén . El pronóstico indica que la jornada de este lunes comenzará con condiciones algo inestables, pero con una mejora gradual hacia la tarde , aunque el viento se hará sentir con mayor intensidad hacia el final del día. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta por lluvia para otras zonas de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), para este lunes se espera en la capital neuquina una temperatura máxima de 24°C y una mínima cercana a los 5°C , con cielo variable entre la mañana y la noche.

Durante las primeras horas del día se prevé tiempo inestable en la ciudad , con presencia de nubosidad y condiciones que responden al sistema frontal que afectó a la región durante el fin de semana.

La AIC indicó que este frente frío generó lluvias e inestabilidad en distintos sectores del norte de la Patagonia, especialmente en la cordillera, mientras que en los valles se registraron períodos nubosos y ventosos.

AIC Neuquén 13-03

En ese contexto, la mañana en Neuquén podría presentarse con cielo variable y temperaturas todavía frescas, propias de una jornada que llega luego de un cambio de masa de aire.

Mejora hacia la tarde, pero con viento

Con el paso de las horas, el pronóstico anticipa una tendencia a la mejora del tiempo en la ciudad. Durante la tarde se espera que las condiciones se vuelvan más estables, con una disminución de la nubosidad y períodos de cielo mayormente despejado.

Este cambio permitirá que la temperatura alcance su punto máximo cercano a los 24 grados, generando una tarde templada en la capital provincial.

La mejora estará asociada al desplazamiento del sistema frontal que afectó la región durante el fin de semana, lo que permitirá una estabilización gradual del tiempo en el Alto Valle.

Clima - nublado (6)

Uno de los factores que marcará la jornada será el viento. Según el informe meteorológico de la AIC, durante el día se prevén vientos del oeste con velocidades cercanas a los 22 km/h, que se intensificarán hacia la noche.

Durante la noche, el viento podría alcanzar velocidades cercanas a los 43 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 60 km/h, por lo que se espera una jornada ventosa, especialmente en las últimas horas del día.

Alerta en el interior: lluvias, nieve y crecida de arroyos

El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó en diálogo con LU5 que el cambio en el tiempo comenzó a observarse desde el viernes en el centro de monitoreo de la Secretaría de Emergencias. Además, dijo que en la zona cordillerana de Neuquén se mantiene la alerta naranja por lluvias.

Según detalló, el avance de un frente frío provocó un marcado descenso de temperatura en distintos sectores de la provincia. En la franja cordillerana, las temperaturas llegaron a ubicarse entre los 0 y los 5 grados, mientras que se registraron lluvias intensas en varias localidades.

El funcionario indicó que en zonas de montaña también hubo nevadas, especialmente en Copahue y en el paso internacional Pino Hachado, lo que incluso obligó a interrumpir el tránsito durante parte del domingo debido al congelamiento de la calzada.

Gente - lluvia - (6) Claudio Espinoza

“Estamos transitando el lunes con lluvias muy fuertes en toda la franja cordillerana”, señaló Cruz, y advirtió que además se mantienen alertas por viento que podrían alcanzar entre 90 y 100 km/h en algunos sectores de la provincia.

Situaciones registradas durante el fin de semana

Desde Defensa Civil informaron que durante el fin de semana también se realizaron algunas intervenciones preventivas en distintas localidades.

Uno de los episodios ocurrió en un barrio conocido como Chacra Norte, ubicado a la vera de la Ruta 40, donde tres viviendas resultaron afectadas por acumulación de agua luego de un movimiento de suelo que generó un pozo en el sector. Personal de Defensa Civil y bomberos voluntarios asistió rápidamente a las familias, aunque el ingreso de agua fue leve y no se registraron mayores complicaciones.

Además, en la ruta provincial 43, en el tramo que conecta Chos Malal con Andacollo, se trabajó para retirar piedras que habían caído sobre la calzada como consecuencia de las lluvias.

SMN Alerta por lluvias

También se reportó el crecimiento de arroyos temporarios y cañadones en el norte neuquino, lo que podría provocar turbidez en el agua potable en sectores de Chos Malal, según información comunicada por el EPAS.