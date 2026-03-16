Juicio contra Felipe Pettinato: la querella pidió 15 años de prisión por la muerte de su neurólogo

El hijo de Roberto Pettinato era también amigo de la víctima. "No fue un accidente", afirmó la familia en medio de duras acusaciones.

El juicio por la muerte de Melchor Rodrigo, neurólogo de Felipe Pettinato , está llegando a su fin. El Tribunal N°14 lleva adelante desde el mes pasado el proceso vía Zoom para esclarecer el incendio que le costó la vida al profesional , ocurrido el 16 de mayo de 2022 en el departamento que el joven ocupaba en la calle Aguilar en Belgrano.

El imitador de Michael Jackson - hijo del conocido músico y conductor Roberto Petinatto - está acusado de haber provocado el fuego.

La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte. Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a un a pena de 8 a 20 años.

Este lunes, tras su exposición, el abogado Alejandro Drago pidió la pena de 15 años de prisión. "Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente", dijo el abogado.

"Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”, agregó. El tribunal estará integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, con la acusación a cargo del fiscal Fernando Klappenbach.

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Los detalles del incendio que llevó a la muerte del neurólogo

El hijo de Roberto Pettinato llega al debate imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, una figura penal que prevé penas de entre 8 y 20 años. Según los informes, no hay dudas de que el fuego se inició por decisión del propio Pettinato.

"Había dos personas en ese departamento. Uno, durmiendo bajo los efectos de un Somit, la madre de Rodrigo declaró que lo tomaba", continuó el letrado en su exposición. "¿Quién lo provocó? Pettinato, no había otro, estaban ellos dos, en este debate fue claro que no hubo un tercero".

Respecto a lo que se encontró en la escena del crimen, Drago reveló que "se encontró, también, un balde con restos de botellas rotas que tenía un encendedor que daba chispa, pero no llama. También, fósforos con una particularidad muy llamativa, descartados en un tacho de basura en la cocina, con signos de carbonización parcial". Esa caja fue peritada: allí, se encontraron restos de un gas.

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La perito de bomberos que declaró en el juicio indicó que era posible que esos fósforos estuvieran en contacto con el fuego que inició el incendio.

Pettinato, por otra parte, según uno de los principales testigos, "no tuvo quemaduras, no estaba lastimado ni tenía sucia la ropa".

Los detalles de la pena que se pidió contra Pettinato

Drago sintetizó que Felipe “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo". El acusado, en cambio, “salió corriendo”. “¿Qué podría haber hecho? Un montón de cosas. Sacarlo a Melchor, no era una persona de dos metros, era de estatura baja. Podría tratar de apagar el fuego. Salió corriendo y le pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que auxilien a Melchor", sostuvo el abogado de la familia de la víctima.

"No vamos a pedir la detención inmediata. Sabemos que Pettinato se comportó”, finalizó. El abogado Drago pidió que el imitador de Michael Jackson se someta a una serie de reglas hasta la confirmación de la pena, como presentarse cada 15 días en Tribunales.

La audiencia concluyó poco antes de las 12 del mediodía. El juicio continuará el lunes 30 de marzo con el alegato del fiscal acusador Fernando Klappenbach.