La echaron porque trabajaba para otra empresa estando de licencia médica: qué dijo la Justicia

La Justicia reconoció a la trabajadora un pago parcial por diferencias salariales y documentación laboral incorrecta.

Una mujer fue despedida de su trabajo mientras estaba de licencia médico, y decidió recurrir a la Justicia para demandar a la empresa, pero al analizar las pruebas, no fallaron a su favor. Qué fue lo que sucedió.

Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la decisión de rechazar la mayor parte de la demanda presentada por una trabajadora que reclamaba indemnizaciones tras su despido.

La justicia consideró acreditada la pérdida de confianza invocada por la empresa , luego de comprobar que la empleada prestó servicios para otra compañía mientras se encontraba bajo licencia médica.

El caso se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y tuvo como protagonista a una trabajadora administrativa vinculada a una cadena de cines. Aunque la sentencia ratificó la validez del despido con causa, el tribunal reconoció un pago parcial por diferencias salariales y por documentación laboral incorrecta.

De esta manera, la resolución judicial mantuvo el criterio adoptado en primera instancia y solo modificó el monto que la empresa deberá abonar por los conceptos reconocidos.

El conflicto laboral y el despido con causa

La relación laboral terminó el 20 de marzo de 2019, cuando la empresa comunicó el despido directo con causa. La empleadora argumentó que la trabajadora incurrió en una conducta incompatible con la confianza exigida por el contrato laboral.

contrato La justicia laboral consideró que trabajar para otra empresa durante una licencia médica constituye una falta grave que puede justificar un despido con causa.

Según quedó acreditado en el expediente, la empleada se encontraba bajo licencia médica por motivos psiquiátricos cuando comenzó a prestar servicios para otra compañía dedicada al área de recursos humanos. La empresa sostuvo que esa situación representaba una violación al deber de buena fe que rige las relaciones laborales.

La trabajadora inició una demanda judicial en la que solicitó indemnizaciones por despido, diferencias salariales, pagos vinculados a tickets alimentarios, vacaciones no gozadas y una reparación por discriminación y malos tratos. En su planteo afirmó que la licencia médica respondió a un clima laboral hostil y a conflictos con un superior jerárquico.

El Juzgado Nacional del Trabajo Nº 71 analizó las pruebas presentadas por ambas partes y concluyó que la empresa logró demostrar una causa suficiente para justificar el despido. El tribunal consideró que la prestación de tareas para un tercero durante una licencia médica resultaba incompatible con el motivo de salud que justificaba la ausencia laboral.

La Cámara ratificó la gravedad de la conducta

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revisó el caso tras la apelación de la trabajadora. Los jueces evaluaron los argumentos presentados y coincidieron con la interpretación realizada en primera instancia.

El tribunal señaló que la licencia médica supone la imposibilidad de trabajar y la necesidad de reposo, por lo que la realización de tareas para otra empresa constituye una transgresión grave al contrato laboral.

En la sentencia también se analizó el planteo de discriminación formulado por la demandante. La trabajadora argumentó que recibió aumentos salariales menores y menos beneficios que otros empleados, además de sufrir malos tratos en el ámbito laboral. Sin embargo, los magistrados indicaron que no toda diferencia implica discriminación.

Durante el proceso judicial, un testigo propuesto por la propia demandante, que pertenecía al área de recursos humanos de la empresa, no mencionó situaciones de hostigamiento ni actos discriminatorios. Ante esa falta de evidencia, la Cámara descartó ese argumento.

Los jueces también rechazaron el planteo de que la sanción aplicada resultaba desproporcionada. Según la sentencia, la conducta comprobada justificaba la ruptura inmediata del vínculo laboral.

Reconocimiento parcial por diferencias salariales

Aunque la justicia avaló el despido con causa, el tribunal detectó irregularidades en la documentación laboral entregada por la empresa al momento de la desvinculación.

licencia

En particular, la Cámara determinó que las certificaciones laborales emitidas por la empleadora no reflejaban correctamente la remuneración real percibida por la trabajadora. Esa situación generó una diferencia en los montos salariales declarados.

Por ese motivo, la sentencia ordenó el pago de $274.365,38 más intereses en concepto de diferencias salariales y cuestiones vinculadas a la documentación laboral.

El tribunal descartó la aplicación de indemnizaciones adicionales previstas en otras normas laborales, al considerar que la causa del despido quedó acreditada. También resultó innecesario pronunciarse sobre algunos reclamos accesorios vinculados a beneficios laborales, debido a que la ruptura del vínculo se consideró justificada.