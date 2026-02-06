Nuevo DNI: cuánto sale renovarlo y cómo pedir turno en RENAPER

El nuevo diseño del documento y el pasaporte en Argentina entró en vigencia el 1 de febrero. Quiénes deben realizarlo.

Los modelos nuevos de DNI y pasaporte entraron en vigencia el 1 de febrero.

El Gobierno Nacional anunció la semana pasada la puesta en marcha del nuevo DNI y pasaporte en Argentina. A través de un decreto, el Ejecutivo actualizó la presentación de los documentos de identidad para adaptarlos a estándares internacionales.

Según se detalló en el Boletín Oficial, esta actualización es parte de un plan estratégico del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para fortalecer la identidad digital de los ciudadanos.

El Renaper confirmó que estos modelos nuevos de DNI y pasaporte entraron en vigencia el 1 de febrero. La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad. El objetivo principal es que los documentos argentinos sean prácticamente imposibles de falsificar, utilizando tecnología de última generación en su impresión y en el almacenamiento de datos biométricos.

nuevo dni Renaper está a cargo de realizar los cambios en los DNI y los pasaportes.

Quiénes deben realizar la actualización

Según quedó establecido en el decreto publicado por el Gobierno Nacional, quienes ya cuenten con un documento vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo (salvo que esté la fecha de vencimiento), mientras que aquellos mayores de 14 años, que lo hayan emitido en 2011, deben renovarlo porque tienen una validez de 15 años a partir de su fecha de emisión.

El mismo criterio rige para el acceso al trabajo, a la educación, a la salud pública y a distintos beneficios sociales, lo que convierte a la renovación en un paso clave para evitar inconvenientes.

En el caso de los menores, la actualización debe realizarse entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. La fecha de vencimiento puede consultarse fácilmente en el frente del DNI.

dnu

Cuánto sale realizar la renovación del DNI

RENAPER estableció un cuadro tarifario diferenciado para ciudadanos argentinos y para extranjeros.

-Precios para ciudadanos argentinos:

DNI recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo

Primer ejemplar (6 meses a 5 años, carta de ciudadanía, opción de nacionalidad): $7.500

Actualización de 5/8 años: $7.500

Actualización de 14 años: $7.500

Ejemplar nuevo por rectificación, cambio de domicilio, adopción, canje de LE o LC u otros motivos: $7.500

Rectificación por reconocimiento de identidad de género: sin cargo (con costo desde la segunda solicitud)

CPI (Certificado de Pre-identificación): sin cargo

Reposición por error u omisión administrativa: sin cargo

DNI exprés (entrega en 96 horas hábiles): $18.500

DNI 24 horas (retiro en oficina): $29.500

DNI al instante (en oficinas habilitadas): $40.500

-Precios para extranjeros:

Primera identificación: $14.000

Actualización de 5/8 años: $14.000

Actualización de 14 años: $14.000

Ejemplar nuevo por rectificación, cambio de domicilio o categoría, prórroga u otros: $14.000

DNI exprés: $25.000

Reposición por error u omisión: sin cargo

Paso a paso, cómo realizar el nuevo DNI

Según las disposiciones publicadas, este domingo 1° de febrero comenzaron a circular estos documentos que cuentan con mayores medidas de seguridad.

Para tener el nuevo documento es necesario solicitar un turno a través de la app "Mi Argentina" o acercarse a un Registro Civil o Centro de Documentación del Renaper.

nuevo dni

De igual manera, el Ministerio del Interior aclaró que todos los DNI y pasaportes actuales siguen siendo aptos para viajar, votar y realizar cualquier tipo de trámite civil o comercial.

El paso a paso:

Seleccioná un Registro Civil dentro de tu jurisdicción o sacá turno en un Centro de Documentación Renaper desde Mi Argentina.

Presentate en la fecha asignada con la constancia de turno, en caso de corresponder.

Conservá la constancia de solicitudpara hacer el seguimiento del trámite online en renaper.gob.ar mediante el ID.

El DNI será entregado en tu domicilio o en la oficina elegida; deberá recibirlo el titular o un mayor de 18 añoscon la constancia.

Si el trámite es para menores de 14 años, deben asistir acompañados por su representante legal, con DNI.

RENAPER dispone de distintos puntos de atención en todo el país. El trámite puede gestionarse en:

Centros de Documentación RENAPER

Registros Civiles provinciales

Sedes comunales en la Ciudad de Buenos Aires

Puestos móviles

Oficinas instaladas en shoppings

Algunas delegaciones de ANSES

La disponibilidad de turnos y modalidades puede variar según la jurisdicción. Por eso se recomienda consultar previamente en la web oficial o en la aplicación Mi Argentina.