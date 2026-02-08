Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 8 de febrero

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

Este domingo 8 de febrero el horóscopo nos dice que será un día ideal para fortalecer vínculos, tanto amorosos, como familiares y de amigos. Es un día de “conexiones ideales”. Las predicciones para esta jornada según cada signo del zodíaco.

La energía no es pesada ni dramática; al contrario, invita a la charla inteligente, al intercambio de ideas vanguardistas y a buscar la armonía en la comunidad. El mes de febrero nos pide que miremos al futuro con optimismo y que busquemos aliados, no solo seguidores.

Amor: La intensidad sube de tono. Es un día para la intimidad profunda más que para salidas grupales.

Dinero: Podrías recibir noticias sobre un dinero compartido, una herencia o un trámite bancario que se agiliza.

Consejo: No le temas a tus emociones oscuras; hoy son tu mayor fuente de poder.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Amor: El foco está en tu pareja o en esa persona que te gusta. La Luna en tu signo opuesto te pide que veas las cosas desde su perspectiva.

Relaciones: Un compromiso serio podría estar sobre la mesa. No huyas de la conversación.

Bienestar: Evita la terquedad; ceder un poco te traerá mucha paz hoy.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Amor: Te sentirás atraído por alguien con quien compartes metas de vida o hábitos saludables.

Salud: Es el domingo perfecto para un "detox". Limpia tu cuerpo y tu espacio de trabajo para empezar la semana con claridad.

Reto: No te pierdas en los detalles; mira el panorama completo.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Amor: ¡Día espectacular! La Luna en un signo de agua como el tuyo potencia tu magnetismo y creatividad romántica.

Diversión: Los hijos o los proyectos creativos te darán grandes alegrías. Es un día para jugar y disfrutar.

Suerte: Tu intuición está afilada. Si sientes que debes ir a un lugar, ¡ve!

Leo (23 julio - 22 agosto)

Amor: Prefieres quedarte en el nido. Una tarde de películas y mimos en casa será mucho más reparadora que salir.

Hogar: Surgirá un tema familiar que requiere tu atención, pero lo resolverás con madurez.

Consejo: Pon límites a quienes intentan invadir tu espacio personal hoy.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Amor: Una palabra dicha en el momento justo cambiará el rumbo de tu relación. Sé directo pero compasivo.

Mente: Tu curiosidad te llevará a investigar un tema que te apasiona. Tu capacidad de análisis está al 100%.

Social: Una llamada inesperada de un hermano o vecino te traerá una noticia interesante.

horoscopo amor.jpg Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMNeuquén.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Amor: Te sientes con ganas de estabilidad. Buscas a alguien que te dé seguridad emocional y material.

Dinero: Excelente día para planificar tus finanzas de la próxima semana. Podrías encontrar una oferta que llevabas tiempo buscando.

Bienestar: Conecta con tus sentidos: una buena comida, una textura suave o un aroma relajante.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Amor: Con la Luna en tu signo, eres un imán. Tu presencia no pasa desapercibida, úsala para atraer lo que deseas.

Energía: Te sientes revitalizado. Es tu día para renovar tu imagen o empezar un nuevo ciclo personal.

Consejo: No seas tan duro con los demás si no pueden seguir tu ritmo emocional.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Amor: Es un día de "cierre". Quizás necesites estar a solas para procesar algo que pasó durante la semana.

Espiritualidad: Tus sueños serán muy reveladores. Ten una libreta a mano al despertar.

Bienestar: Medita o camina en silencio. Necesitas recargar baterías antes de que la Luna entre en tu signo pronto.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Amor: Los amigos se vuelven confidentes. Alguien de tu círculo cercano podría darte un consejo de oro sobre tu vida amorosa.

Social: Un plan grupal que parecía aburrido terminará siendo muy inspirador.

Suerte: El trabajo en equipo te traerá una recompensa inesperada.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Amor: Es posible que tu pareja te pida más atención sobre sus metas profesionales. Bríndale tu apoyo incondicional.

Logros: Estarás pensando en tus metas a largo plazo. No te sorprendas si hoy tienes una revelación sobre tu carrera.

Consejo: Mantén la cabeza fría ante pequeños dramas familiares.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Amor: La distancia no es impedimento para la conexión. Si tu amor está lejos, hoy la comunicación será mágica.

Aventura: Tienes ganas de expandir tus horizontes. Planear un viaje o inscribirte en un curso será muy gratificante.

Bienestar: Tu fe se renueva. Es un domingo para creer en los milagros y en tu propio poder.