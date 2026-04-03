Pascua en la Península Hiroki: la gran paella fue un éxito rotundo

Semana Santa a la vera del río, con gastronomía, música y feriante. Decenas de familias disfrutaron de un Viernes Santo en Neuquén.

Los neuquinos disfrutan de la Semana Santa en la ciudad con una serie de actividades que se extienden durante tres días consecutivos en la Península Hiroki.

Este Viernes Santo fue el turno de la gran paella , una propuesta que sumó adherentes y que estuvo acompañada por espectáculos de flamenco, estands de emprendedores y actividades destinadas a las infancias.

Grupos de amigos y familias enteras fueron los que disfrutaron de la gastronomía local en uno de los paisajes más atractivos de la capital neuquina en el marco de una jornada otoñal ideal.

El intendente Mariano Gaido, quien participó del evento en la Península Hiroki, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer el turismo en Neuquén.

Por su parte, el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, aseguró que la propuesta fue “un éxito total". Subrayó la gran convocatoria que se acercó a disfrutar de unas Pascuas singulares en la capital neuquina. “Ya estamos en el tramo final, se vendieron casi 300 porciones y todavía sigue llegando público”, sostuvo el funcionario.

Además, señaló que el evento continúa desarrollándose con espectáculos de flamenco y que luego habrá shows especialmente pensados para las infancias.

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En cuanto a las actividades previstas, adelantó que el sábado se llevará a cabo la propuesta lúdica y educativa “Exploradores de Pascua”. También habrá DJs en vivo, una Kermés Cultural y diversas propuestas para disfrutar en familia. Cayol agregó: “Son actividades pensadas para toda la familia”.

El funcionario remarcó que la continuidad de eventos y propuestas genera un fuerte movimiento en la ciudad: “Venimos con una seguidilla de actividades que hacen que el destino esté repleto de gente”.

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Pascua en Hiroki: visitas, gastronomía y actividades

Además de la paella, la propuesta durante este viernes incluye foodtrucks y actividades culturales durante todo el día.

El sábado se realizará una actividad especial con inscripción previa destinada a niños: una búsqueda educativa sobre flora y fauna del área protegida, con premios de Pascua para quienes completen el recorrido.

Para quienes quieran subirse al bus que recorre la ciudad, este sábado 4 habrá salidas del bus turístico a las 10, a las 10.30 el circuito especial de Semana Santa, a las 14.30 el recorrido por Miradores y nuevamente salidas del bus turístico a las 17 y a las 18.

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El domingo 5 comenzará con Península Hiroki a las 9, bus turístico a las 10, circuito especial de Semana Santa a las 10.30, Minibús Costero a las 14.30 y salidas del bus turístico a las 17 y a las 18.

También los visitantes tendrán la posibilidad, durante todo el fin de semana, de contar con guiados permanentes en la Península Hiroki entre las 9 y las 19, con recorridos cada dos horas y sin inscripción previa, con punto de partida en el portal de acceso.