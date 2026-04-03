Neuquén fortalece la investigación criminal con nueva tecnología forense

Se trata de un software que se incorporará al trabajo que desarrolla el Departamento de Criminalística de la Policía provincial.

Un nuevo software permitirá a los equipos técnicos del Departamento de Criminalística fortalecer sus investigaciones con una novedosa tecnología . Fue presentado por el Ministerio de Seguridad, a cargo del ministro Matías Nicolini, quien encabezó la entrega de software especializado para el análisis de evidencia audiovisual al Departamento de Criminalística de la Policía del Neuquén . El acto se realizó este viernes en la Comisaría Primera, en calle Ministro González de la ciudad capital.

La incorporación de esta herramienta, informaron, "permitirá optimizar los procesos de investigación, facilitando la recuperación de imágenes incluso en situaciones donde los archivos hayan sido borrados o manipulados, y centralizando información proveniente de múltiples dispositivos como cámaras de seguridad, drones y equipos móviles".

Durante la actividad, el ministro estuvo acompañado por el director provincial de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, Daniel Domene , con quien destacó la importancia de seguir incorporando soluciones tecnológicas que fortalezcan el trabajo policial y aporten mayor eficiencia al sistema de justicia.

“Estamos dando un paso más en la modernización de nuestra Policía. Esta inversión no solo mejora los tiempos de investigación, sino que también garantiza mayor transparencia y solidez en la evidencia que se presenta ante la justicia”, señaló Nicolini.

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Además, permitirá a los equipos técnicos del Departamento de Criminalística agilizar la revisión de material audiovisual, reducir tiempos operativos y generar reportes claros y auditables, contribuyendo a fortalecer la cadena de custodia y la calidad probatoria.

"El Ministerio de Seguridad avanza con una política sostenida de modernización integral que alcanza a todas las áreas de la institución policial", destacaron.

La incorporación de tecnología, la capacitación permanente del personal y la mejora de los procesos operativos forman parte de una estrategia continua orientada a profesionalizar la fuerza, optimizar recursos y brindar respuestas más eficientes a la ciudadanía.

La Provincia continúa fortaleciendo las capacidades tecnológicas de la Policía, con el objetivo de mejorar la prevención, la investigación de delitos y la respuesta del Estado ante situaciones complejas.

Características del programa Magnet Witness

El programa se destaca por su capacidad de recuperación avanzada de video, permitiendo extraer material directamente desde discos rígidos de DVR, incluso cuando los archivos han sido eliminados o sobrescritos.

Además, es compatible con formatos propietarios y fuentes en la nube, lo que evita procesos manuales complejos y optimiza significativamente los tiempos de trabajo.

A su vez, ofrece una cobertura integral de fuentes al reunir en una única plataforma de registros provenientes de cámaras de seguridad, body cams, dash cams, drones y dispositivos móviles, centralizando la evidencia y reduciendo la posibilidad de errores.

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En materia de análisis, cuenta con una interfaz intuitiva que simplifica la revisión y facilita el trabajo colaborativo entre distintas áreas, permitiendo clasificar, etiquetar y generar reportes claros para su intercambio.

Asimismo, incorpora herramientas de analítica inteligente, como la detección automática de personas y vehículos, la sincronización de múltiples registros para el seguimiento de eventos y el filtrado de contenido irrelevante, agilizando de manera significativa el proceso de investigación.

Finalmente, posibilita la producción de evidencia lista para juicio, mediante la exportación en formatos universales como AVI, MOV y MP4, junto con la generación de informes con auditoría completa, garantizando la trazabilidad y transparencia en todo el proceso.