El pasaporte también se actualizará: quiénes deben realizarlo y cuánto sale

La actualización no será solo en el DNI. El paso a paso para renovar el pasaporte y cómo sabe si tenés que hacerlo.

La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad.

El Gobierno Nacional confirmó que desde el 1° de febrero entraron en vigencia una serie de actualizaciones para el DNI . La medida busca modernizar los sistemas de identificación, ajustándolos a los estándares de seguridad que rigen a nivel global. Pero los cambios no serán solo para el documento, sino que también alcanzará a los pasaportes de los argentinos.

Según se detalló en el Boletín Oficial, esta actualización es parte de un plan estratégico del Registro Nacional de las Personas (Renaper) para fortalecer la identidad digital de los ciudadanos.

La normativa llega en un momento de transición tecnológica donde la seguridad de los datos personales es prioridad. Las autoridades explicaron que, si bien los documentos que están en la calle mantienen su validez absoluta hasta la fecha de vencimiento que figura en el plástico, las nuevas unidades que se emitan a partir de ahora ya contarán con el nuevo diseño y las medidas de seguridad reforzadas.

Con la vigencia de esta actualización del pasaporte argentino y del pasaporte excepcional para extranjeros, comenzaron a surgir dudas entre quienes planean viajar al exterior.

Cuáles son los cambios principales en el pasaporte

La actualización no es meramente estética, sino que responde a una necesidad técnica de validación de identidad. Entre las modificaciones más destacadas, se encuentran las siguientes:

Actualización de chips electrónicos: Tanto el Pasaporte como las versiones tecnológicas del documento contarán con chips de mayor capacidad para almacenar información encriptada, facilitando la lectura en pasos fronterizos internacionales.

Diseño actualizado: Se renovaron las imágenes de fondo y los relieves táctiles, incorporando simbología nacional que cumple con las normativas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Optimización de datos biométricos: Los procesos de captura de huellas y fotografía fueron actualizados para garantizar que la información digital sea compatible con los sistemas de seguridad de aeropuertos de todo el mundo.

Firma digital: Se refuerza la implementación de la firma digital dentro del dispositivo, lo que permite realizar gestiones virtuales con un nivel de confianza mucho mayor al actual.

En detalle, el pasaporte ahora tiene hoja de datos en policarbonato personalizada, grabado láser para los datos identificatorios, un total de 34 páginas y nuevas medidas de seguridad con validez internacional.

Quiénes deben renovar el pasaporte

La actualización del diseño no obliga a renovar el pasaporte, ya que el formato anterior sigue vigente. Y es válido hasta la fecha de vencimiento que figura en la hoja de datos.

Sí deben realizar la renovación quienes tengan el pasaporte próximo a vencer. Los plazos son:

Mayores de 18 años: el pasaporte tiene una validez de 10 años desde su emisión.

Menores de 18 años: la vigencia es de 5 años.

El paso a paso para realizar la actualización:

Ir al Registro Civil más cercano a tu domicilio sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

Presentarse en la oficina elegida con la constancia de turno y el comprobante de pago.

Guardar la constancia de solicitud de trámite y hacer el seguimiento online con tu ID desde aquí.

Cuando el correo vaya a tu domicilio, lo podés recibir vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite.

Cuánto sale renovarlo