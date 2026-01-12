Los neuquinos podrán tramitar su DNI y pasaporte en los balnearios

Durante dos semanas, el Registro Civil Móvil recorrerá las zonas costeras del río Limay. Los detalles para hacer los trámites.

Por su nutrida convocatoria, el gobierno de la provincia eligió los balnearios de Neuquén capital como un punto estratégico para acercarse a la ciudadanía a través del Registro Civil móvil . Este verano, a orillas del río Limay , los bañistas podrán obtener su nuevo DNI o pasaporte.

La dirección provincial del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, llevará a cabo un operativo especial con la unidad móvil que recorrerá distintos balnearios de la ciudad de Neuquén desde el 13 hasta el 22 de enero inclusive.

En horarios especiales acercará a la ciudadanía la posibilidad de gestionar sus trámites mientras disfrutan de la zona ribereña. En cada punto se podrán gestionar trámites como la emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad y pasaporte.

El recorrido del Registro Civil Móvil iniciará el martes 13 y miércoles 14 de enero en el Balneario Albino Cotro, ubicado en calle Linares N°1900.

El cronograma continuará el jueves 15 y viernes 16 de enero en el Paseo de la Costa, en la Isla 132.

La siguiente semana, el operativo especial funcionará el lunes 19 y martes 20 de enero en el Balneario Sandra Canale, ubicado en calle Gatica N° 3000 y, finalmente, los días miércoles 21 y jueves 22 se ubicará en el balneario Valentina Brun de Duclot, ubicado en calle Futaleufú Sur en Valentina Sur.

registro civil movil

La atención al público durante todos los días se realizará de 14 a 18, por orden de llegada. El DNI para recién nacido no tiene costo, el DNI regular o actualización tiene un valor de $7.500 y el DNI Exprés $18.500 en el caso de argentinos. Para extranjeros los valores que se aplican son de $14.000 para DNI regular y $25.000 para el exprés.

El operativo especial del Registro Civil Móvil tiene como objetivo facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites identificatorios, aprovechando la concurrencia masiva de los vecinos y vecinas a los espacios recreativos durante la temporada estival y generando una alternativa para quienes no pueden acercarse a las oficinas seccionales durante la mañana en los horarios habituales de atención.

Además, permite que padres y madres puedan concurrir con sus hijos para realizar las actualizaciones obligatorias: entre los 5 a 8 años y a los 14 años de edad.

Para más información sobre otros trámites se encuentra disponible la página web oficial https://registrocivil.neuquen.gob.ar/