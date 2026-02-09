Este es el único mes del 2026 que no tendrá feriado ni fin de semana largo

La información fue confirmada por el Gobierno Nacional a través del cronograma oficial de días no laborables.

El calendario oficial de feriados nacionales del 2026 ya está definido y no pasa desapercibido para los trabajadores que aprovechan los días extras de descanso y fines de semana largos para disfrutar. Dentro de este año hay un mes en particular que no presenta feriados ni oportunidades para armar un descanso extendido .

Estas fechas no solo marca los días patrios y religiosos, sino que también ayuda a anticipar cuándo habrá oportunidades reales para cortar la rutina y aprovechar un fin de semana largo.

En las próximas semanas llegarán los feriados de Carnaval , el lunes 16 y martes 17 de febrero, ambas fechas son inamovibles. Esto significa que no se trata de simples "días no laborables" (donde el empleador decide si se trabaja), sino de feriados nacionales con los mismos alcances legales que fechas patrias como el 25 de mayo o el 9 de julio.

El mes que no tendrá feriado ni fin de semana largo

En total, 2026 tendrá al menos un fin de semana largo por mes, con la única excepción de septiembre, que no cuenta con feriados ni días puente. El resto del año ofrece oportunidades constantes para cortar la rutina.

Uno de los descansos más largos confirmados será entonces el de mediados de febrero, con Carnaval formando un fin de semana XXL de cuatro días. Algo similar ocurrirá en marzo, con el feriado del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se combinará con un día no laborable turístico para extender el descanso.

Otro de los momentos clave del calendario llegará en abril, con Semana Santa, que vuelve a consolidarse como uno de los fines de semana largos más importantes del año. A esto se suman los feriados de mayo, que permitirán más de una pausa larga antes de mitad de año.

Durante el invierno, junio, julio y agosto también tendrán fines de semana largos confirmados. En el caso de julio, el Día de la Independencia se combinará con un día puente turístico, lo que generará cuatro días seguidos de descanso, ideal para vacaciones de invierno o escapadas largas.

Más adelante, el calendario vuelve a activarse en octubre, con el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y en noviembre, con el Día de la Soberanía Nacional, que también dará lugar a un fin de semana largo antes del cierre del año.

Todos los feriados que habrá en el 2026

Asimismo, se conocieron cuáles serán los feriados nacionales que no se trasladarán y se celebran en la fecha exacta:

16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (viernes): Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

¿Feriados o días no laborables? La decisión del Gobierno con el finde largo de Carnaval

Así, el próximo feriado será doble, en el marco de los carnavales, conformando un fin de semana largo de cuatro días. Por lo tanto, para la mayoría de los trabajadores regirá el descanso obligatorio y, en caso de tener que prestar servicios, se deberá abonar la jornada doble, tal como establece la Ley de Contrato de Trabajo.