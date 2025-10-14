Juan Martín del Potro ante la gran posibilidad de entrar al Salón de la Fama del Tenis

Juan Martín del Potro puede convertirse en el tercer argentino en ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Tenis , que lo recordará por siempre dentro de los mejores jugadores del deporte blanco, pero para eso tiene que atravesar dos votaciones que son cruciales para sus aspiraciones.

Los dos representantes nacionales que ya tienen su estatua en el sitial son Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini. Los integrantes del Board del International Hall of Fame del tenis, con sede en Newport, donde también se realiza el certamen del mismo nombre, decidieron nominar a tres jugadores para que fueran inducidos a ingresar al salón en 2026.

La nómina la encabeza Roger Federer, acompañado por el tandilense y la rusa Svetlana Kuznetsova. Para ser incluidos en una lista de candidatos a ingresar al prestigioso Salón de la Fama, deben haber transcurrido un mínimo de cinco años desde su retiro.

image

Si bien Del Potro disputó su último encuentro en el Argentina Open, en febrero de 2022 (cayó con Federico Delbonis, en primera ronda), se consideró que no lo hizo con el afán de competir, sino por el solo hecho de despedirse en una cancha y en su país. Por su parte, el suizo compitió por última vez en Wimbledon 2021 y alcanzó a trepar hasta los cuartos de final del Grand Slam británico, ronda en la que perdió con el polaco Huber Hurkacz. Mientras que Kuznetsova le dijo adiós al tenis en 2020.

El argentino se encuentra muy cerca de ingresar al Salón de la Fama del tenis mundial, pero para asegurarlo debe atraer la mayor cantidad de votantes en su favor. Si bien no es una competencia entre ellos, el voto de los fans puede dar un empujoncito extra. En esta primera votación, que ya está en marcha, todos votan libremente y le suman a cada uno de los jugadores de manera individual. Aquí pueden optar por uno de ellos, por dos o por los tres, ya que esto no es una compulsa entre ellos y sólo les agrega a cada uno un plus del 1, 2 o 3 por ciento que se le sumará al de los miembros electores, que son quienes tienen la palabra definitiva para el ingreso o no al Hall de la Fama.

El sistema de votación

El grupo de electores del prestigioso Hall de la Fama del Tenis está compuesto por un total de 150 miembros, que incluye ex tenistas, entrenadores, dirigentes, y periodistas de todo el mundo. La elección se da en paralelo sobre la finalización de la que realizan los fanáticos de este deporte.

image

En este caso, cada voto vale como una unidad y pueden optar por elegir a cuantos jugadores de la nómina sugerida por el Board crean que merecen incorporarse al Salón. Para que un tenista tenga el honor de pasar a pertenecer a este lugar privilegiado, debe conseguir, como mínimo, el 75% de los votos emitidos. Y acá se tienen en cuenta los positivos, los negativos y las abstenciones.

Es aquí en donde la opinión de los fans puede ayudar. No cabe ninguna duda de que Roger Federer tiene su acceso asegurado, con el 100% del electorado, y así lo marca en la consulta a los fans, quienes los ponen en primer lugar, por lo que conseguirá el 3% extra que le otorga esa posición.

El segundo puesto es ocupado por Juan Martín, quien podría sumarle un 2% más a lo que digan los miembros electores, aunque los sondeos indican que no sería necesario acudir a ellos. Por su parte, Kuznetsova sólo agregaría un 1% y precisaría de una decisión positiva en su favor de casi las tres cuartas partes de los miembros para ingresar al Salón de la Fama.

image

Entre las consideraciones generales que debe cumplir un tenista para ser elegible a ingresar al Salón, es haber tenido una carrera destacada o haber realizado acciones por fuera del tenis que hayan sido considerables para el desarrollo del deporte o de una acción importante sobre la sociedad. El International Tennis Hall of Fame tiene previsto comunicar el resultado de las votaciones durante el otoño del hemisferio norte, lo que sería la primavera argentina.