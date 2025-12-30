Descontaron y devolverán el día de paro a docentes: qué dijo ATEN

La medida de fuerza se llevó adelante como parte del reclamo del gremio para ser convocado a una nueva mesa de negociación salarial.

El Gobierno provincial devolverá el día de paro descontado a los docentes de Neuquén . La medida de fuerza, realizada de forma sorpresiva el 2 de diciembre, se llevó adelante como parte del reclamo del gremio ATEN para ser convocado a una nueva mesa de negociación salarial.

El pasado 4 de diciembre, ATEN denunció descuentos masivos, irregulares y no informados a los docentes de distintas escuelas por el paro de medio día. Según la Comisión Directiva sindical, la medida habría sido impulsada de manera unilateral por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Distritos Regionales, sin respetar los procedimientos administrativos habituales ni la información enviada por las instituciones educativas.

De acuerdo con el gremio, las cargas realizadas en el sistema oficial no fueron remitidas por las escuelas, lo que generó un fuerte malestar en la comunidad docente. En muchos casos, los descuentos se aplicaron por el día completo , a pesar de que la huelga había sido parcial. La situación se volvió aún más grave al detectarse rebajas salariales a trabajadores que estaban con licencia por enfermedad o que no habían participado de la medida de fuerza , lo que para ATEN constituyó un exceso injustificable.

Esta mañana, desde el sindicato informaron que realizaron el reclamo ante las autoridades al advertir el descuento en sus recibos de sueldo, abonado este martes, y que incluso impactó de forma negativa en el pago del adicional docente y el aguinaldo. Ante esto, dieron a conocer que "la devolución correspondiente se hará efectiva por planilla Complementaria en la primera quincena de enero".

La secretaria general de ATEN, Fany Mansilla, confirmó a LM Neuquén que esta fue la única fecha descontada en los salarios docentes con motivo de una medida de fuerza.

ATEN en Casa de Gobierno

Cayó el ausentismo docente en Neuquén

El gobierno provincial informó este martes que continúa la baja del nivel de ausentismo docente y que este año se registró un considerable descenso de licencias médicas. Además, se detectó la emisión de 54 certificados médicos truchos, lo que motivó sumarios y denuncias judiciales.

"A partir de los cambios instrumentados por el gobierno provincial en de 2024, con el objetivo de mejorar el sistema de control sobre certificados médicos presentados por docentes, el año pasado se registró una baja en el nivel de ausentismo por enfermedad de casi el 22 % con relación a 2023. Hoy, este índice significa 468.472 días menos de licencias médicas respecto al 2024", informó el Ejecutivo.

Como señaló la ministra Soledad Martínez en oportunidad de poner en marcha las modificaciones, “las políticas de salud ocupacional parten del respeto a los trabajadores y trabajadoras que no abusan de las herramientas disponibles en el sistema. Los números que hoy tenemos de ausencia de docentes son producto del sistema de auditorías médicas, de las visitas a domicilio y de la regularidad de las juntas médicas”.

Se trata, dijo, de “una tarea sostenida de revisión de certificados médicos que tenían mucho tiempo en el sistema y que se renovaban inclusive extendiendo los periodos de las licencias ordinarias y las extraordinarias, con una herramienta que se llama excepcional; esos certificados eran bastantes y por mucho tiempo”.