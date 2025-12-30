Cayó el ausentismo docente en Neuquén y descubrieron 54 certificados médicos truchos

El gobierno provincial informó que continúa la baja del nivel de ausentismo docente y que este año se registró un considerable descenso de licencias médicas. Además, se detectó la emisión de 54 certificados médicos truchos, lo que motivó sumarios y denuncias judiciales.

"A partir de los cambios instrumentados por el gobierno provincial en de 2024, con el objetivo de mejorar el sistema de control sobre certificados médicos presentados por docentes, el año pasado se registró una baja en el nivel de ausentismo por enfermedad de casi el 22 % con relación a 2023. Hoy, este índice significa 468.472 días menos de licencias médicas respecto al 2024", informó el Ejecutivo.

Como señaló la ministra Soledad Martínez en oportunidad de poner en marcha las modificaciones, “las políticas de salud ocupacional parten del respeto a los trabajadores y trabajadoras que no abusan de las herramientas disponibles en el sistema. Los números que hoy tenemos de ausencia de docentes son producto del sistema de auditorías médicas, de las visitas a domicilio y de la regularidad de las juntas médicas”.

Se trata, dijo, de “una tarea sostenida de revisión de certificados médicos que tenían mucho tiempo en el sistema y que se renovaban inclusive extendiendo los periodos de las licencias ordinarias y las extraordinarias, con una herramienta que se llama excepcional; esos certificados eran bastantes y por mucho tiempo”.

En la misma línea, el Gobierno señaló que los 468.472 días menos usufructuados de licencias médicas en relación con el año pasado, puesto en la perspectiva del valor que percibe un docente con un solo cargo, por día, significa una reducción de costos para el sistema educativo provincial de 9.164.440.000 pesos. "Esta cifra podría equivaler a unos dos nuevos edificios educativos para el sistema provincial", ejemplificaron.

Por otra parte, destacaron que la fuerte auditoría médica y del sistema de licencias docentes, puesto en marcha a partir de la detección de irregularidades como certificados adulterados y “mellizos”, determinaron la detección de 54 casos de documentación fraguada por personal docente y auxiliar. Esto propició la sustanciación de sumarios administrativos y denuncias penales contra profesionales de la salud por posible comercialización de licencias, buscando reducir el ausentismo. "En tal sentido, la cartera educativa investiga casos de certificados médicos irregulares, y también reforzó el sistema de auditorías", informaron.

"Como se detalló desde la cartera educativa, todo el dispositivo puesto en marcha en procura de revertir los números de ausentismo docente en el sistema educativo dio sus frutos, reflejados en la mayor presencia docente frente a las aulas, con todo lo que esto significa para la mejora del sistema educativo", culminaron.