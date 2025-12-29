India enfrenta un nuevo episodio crítico de contaminación: su capital quedó cubierta de niebla y esmog tóxico

Nueva Delhi, capital del país asiático, registró niveles de polución extremos que afectaron el transporte y la visibilidad.

La capital de India estuvo sumergida en un espeso manto formado por niebla atmosférica y esmog tóxico. Foto ilustrativa

El problema ambiental que atraviesa India se acentuó este lunes con un nuevo episodio de contaminación atmosférica extrema que cubrió a Nueva Delhi , se extendió por otras zonas del norte del país y generó elevados niveles de polución que afectaron el transporte aéreo y terrestre, y la visibilidad.

Durante las primeras horas del día, la capital india estuvo sumergida en un espeso manto formado por niebla atmosférica y esmog tóxico , que agravó el escenario de las últimas semanas.

En varias zonas de la ciudad, la visibilidad quedó limitada al mínimo durante la mañana, y aunque con el correr de las horas la bruma comenzó a disiparse de forma gradual, el fenómeno continuó afectando la circulación vehicular y la actividad urbana durante buena parte del día.

Imágenes difundidas en las primeras horas mostraron edificios, avenidas y zonas residenciales cubiertas por una capa densa de contaminación.

India ejemplo 2 La mala calidad del aire en Nueva Delhi se debe a una combinación de condiciones meteorológicas y fuentes de contaminación.

En ese contexto, algunos registros describieron la jornada como "la más nublada de la última temporada", en referencia a la intensidad del fenómeno observado al amanecer.

Problemas en los transportes: interrupciones de vuelos y tránsito urbano

En horas de la mañana se cancelaron decenas de vuelos en el aeropuerto Internacional Indira Gandhi, el principal de Nueva Delhi, y varios aviones debieron ser desviados hacia terminales aéreas cercanas debido a las condiciones de visibilidad reducida, estimada en solo 50 metros.

La administración del aeropuerto informó que hacia las 14, hora local, que el tráfico aéreo ya se había normalizado casi por completo, después de experimentar una mejora progresiva de las condiciones atmosféricas.

En las calles de la ciudad, en tanto, el tránsito se vio ralentizado en distintos sectores. Es que la presencia de niebla y esmog obligó a extremar precauciones en avenidas principales y accesos, generando demoras durante varias horas.

Los servicios ferroviarios también se vieron afectados debido a continuas demoras, provocando la queja de los pasajeros, reportaron medios locales.

Las cifras oficiales de la contaminación en Nueva Delhi

Según los últimos datos obtenidos por la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), este lunes a las 13, hora local, Nueva Delhi registraba un índice de calidad del aire de 398 puntos, un nivel clasificado como muy perjudicial para la salud.

En paralelo, la medidora de polución suiza IQAir ubicó a la capital india como la ciudad más contaminada del mundo durante esa jornada. De acuerdo con la información difundida por la plataforma, la concentración de partículas PM 2.5 alcanzó los 255 microgramos por metro cúbico.

India ranking contaminacion Una medidora de polución ubicó a la capital india como la ciudad más contaminada del mundo.

Ese valor equivale a 51 veces el nivel máximo de exposición recomendado por la Organización Mundial de la Salud para este tipo de partículas, consideradas las más dañinas por su capacidad de penetrar profundamente en el sistema respiratorio.

La contaminación, una preocupación recurrente en India

El episodio se produjo tras varias semanas con niveles de contaminación extremos que obligaron a activar la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), el nivel más estricto del protocolo oficial del Gobierno.

Entre las resoluciones que se adoptaron, destacaron las restricciones de circulación para los vehículos más contaminantes, la suspensión de obras y la promoción del teletrabajo y la enseñanza híbrida, entre otras.

La alerta, después de una mejora temporal, había sido reducida a fase III a partir del miércoles anterior. Pero la llegada del invierno y la disminución de los vientos volvieron a dificultar el panorama.

Cuáles son las causas de la mala calidad del aire en Nueva Delhi

Según el sitio IQAir, la mala calidad del aire en Nueva Delhi se debe a una combinación de condiciones meteorológicas y fuentes de contaminación que se intensifican durante el período de invierno.

Entre las causas ubican a las “emisiones de vehículos pesados procedentes del denso tráfico, especialmente camiones y autobuses diésel que circulan por la ciudad y sus alrededores”, la “contaminación industrial procedente de fábricas y centrales eléctricas de Delhi y regiones vecinas, que liberan partículas y gases nocivos” y el “polvo de la construcción procedente de proyectos de infraestructuras en curso, obras viarias y desarrollo inmobiliario en toda la zona urbana”.

También menciona la “quema estacional de residuos de cultivos en estados cercanos como Punjab y Haryana, que envía grandes volúmenes de humo hacia Delhi durante el periodo posterior al monzón” y las “condiciones meteorológicas invernales, como inversiones de temperatura, vientos en calma y niebla densa, que atrapan los contaminantes cerca de la superficie e intensifican el smog”.