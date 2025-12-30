Transfemicidio de Azul Semeñenko: el acusado pidió prisión domiciliaria y se lo rechazaron

Roberto Daniel Sánchez, el gomero imputado, pidió el beneficio pero fue rechazado por un juez de garantías. ¿Cuáles fueron los motivos?

Por pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, un juez de garantías rechazó el pedido del abogado defensor de Roberto Daniel Sánchez , el gomero de 59 años de Toma La Familia imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko , quien pretendía que se modifique la prisión preventiva que viene cumpliendo a una detención domiciliaria.

La audiencia se llevó adelante este martes en la Ciudad Judicial. Allí, el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Guadalupe Inaudi , se opusieron al cambio de modalidad de cumplimiento de la medida y argumentaron que persisten los riesgos procesales , entre ellos el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación .

García remarcó que luego de cometido el hecho “el imputado destruyó evidencia y se sustrajo de la acción policial y judicial”, y además, que con el avance de la investigación no hubo ningún cambio significativo y no se ha incorporado ningún elemento nuevo que permita modificar la modalidad de cumplimiento.

La fiscalía está ultimando los detalles para la acusación en contra del detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko.

Por todo ello García e Inaudi requirieron que el acusado siga detenido en prisión preventiva en una comisaría tal como fue fijada por otro juez de garantías y ratificada por un tribunal revisor, por 8 meses.

Los abogados querellantes que intervinieron en la audiencia en representación de la familia de la víctima, adhirieron al pedido de la fiscalía.

El juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de las partes acusadoras y de esta manera rechazó el pedido de la defensa por lo que Sánchez seguirá detenido en prisión preventiva.

Cómo fue el transfemicidio

De acuerdo con la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el imputado atacó y mató a Azul Semeñenko el 25 de septiembre en su domicilio. Según la acusación, el hecho fue cometido mediando violencia de género y motivado por el odio hacia la identidad de género de la víctima.

La investigación preliminar y las pericias científicas realizadas permitieron precisar que el acusado ocasionó múltiples heridas con elementos contundentes y arma blanca, provocando la muerte de la víctima por shock hipovolémico agudo. Posteriormente, Sánchez trasladó el cuerpo a un canal de desagüe, donde fue hallado el 14 de octubre.

El delito por el que la fiscalía le formuló cargos es homicidio triplemente calificado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género, en calidad de autor.

El gomero de 59 años fue detenido tras encontrar "contundente evidencia" del crimen de odio de Azul Semeñenko.

A fines del mes pasado, LM Neuquén dio a conocer los nuevos resultados científicos que refuerzan la acusación contra Sánchez. El Ministerio Público Fiscal confirmó que todas las manchas de sangre secuestradas dentro de la vivienda y la camioneta del acusado dieron positivo con el ADN de Azul.

El análisis se realizó en el Laboratorio Central de Neuquén y abarcó tanto las manchas visibles que hisoparon los peritos forenses, así como las que detectaron que habían sido lavadas. Incluyó diversos elementos secuestrados en toda la planta baja y alta de la casa y la gomería del imputado: cuchillos, sábanas, almohadas, ropa, un televisor, piso, paredes y más objetos manchados en el patio.

A su vez, el perfil genético de Azul dio positivo en la camioneta de Sánchez, estacionada frente a la gomería donde encontraron gran cantidad de manchas hemáticas, tanto en asientos delanteros como traseros. Con los resultados afirmativos en ambas localizaciones, se confirma cada vez más la teoría fiscal de que el hecho fue cometido en la casa del imputado, ubicada en la calle Copahue al 1100.