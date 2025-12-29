Te contamos en detalle cómo es y cuánto cuesta en la Argentina el modelo de celular ultradelgado más económico del mercado.

Ya se consigue en Argentina el celular ultradelgado más económico del mercado: cuánto cuesta

Recientemente, el iPhone 17 Air desembarcó en la Argentina . En MacStation –el Apple Premium Reseller mas grande de nuestro país -, pueden verificarse los precios de los distintos modelos de iPhone, cuyos montos oscilan entre $1.729.990 -el iPhone 14- hasta $2.999.990 -el iPhone 17 Pro Max-. Muy por debajo de esos valores, en la Argentina puede conseguirse el celular ultradelgado más económico del mercado . Aquí te contamos cómo es y cuánto cuesta.

En un informe reciente publicado por La Mañana de Neuquén, dimos cuenta de los distintos precios de los celulares más económicos para adquirir en nuestro país . El más accesible es el modelo Motorola Moto G04, cuyo valor asciende a 249.999 pesos.

El Nubia Air es el celular ultradelgado más económico del mercado en la Argentina . Su precio es de $529.999 y presenta un diseño con un grosor de 6,7 mm con marco de 5,9 mm.

03

Características del Nubia Air

Entre otros aspectos técnicos destacados del Nubia Air, pueden mencionarse los siguientes:

Peso: 172 gramos

Pantalla: Amoled de 6,78’’ con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz.

Resistencia: IP68 e IP69 que resiste polvo, inmersión en agua y hasta chorros a alta presión y temperatura (80°C).

Cámaras: sensor principal de 50 MP con IA, cámara de profundidad de 2 MP y frontal de 20 MP.

Potencia y memoria: procesador Unisoc T8300, 256 GB de almacenamiento y 8 GB de RAM física (expandible a 20 GB con RAM virtual).

Batería: 5.000 mAh con carga rápida de 33W,.

Conectividad y extras: 5G y NFC con cargador, cable, funda y auriculares incluidos.

Según lo comunicó la empresa Nubia, desde el 11 de diciembre de 2025 este celular ultradelgado ya se puede comprar en la Argentina. Cabe resaltar que se trata del smartphone más fino y liviano fabricado en el país (más precisamente en la provincia de Tierra del Fuego).

Además de los detalles mecionados más arriba, el panel frontal del Nubia Air está recubierto con Gorilla Glass 7i para resistir caídas y rayaduras. Por otra parte, cuenta con un detalle premium: su pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K (1224 x 2720 píxeles) y una tasa de refresco de 120 Hz.

Es de destacar que, con el precio mencionado más arriba ($529.999), el Nubia Air cuesta cinco veces menos que el iPhone Air. De algún modo, según afirman los especialistas, el Nubia Air busca democratizar una estética que suele estar reservada para la gama alta, pero con un precio inferior a los 600 mil pesos, lo que lo transforma en el celular ideal para competir en el segmento medio.

A continuación, enumeramos a algunos de los modelos más económicos de celulares que se pueden comprar en la Argentina: