En medio de la paritaria, ¿qué ingresos obtuvo el gobierno de Rolando Figueroa en octubre?

Las regalías y la recaudación propia se mantienen, mientras siguen en caída los envíos del gobierno nacional.

Los ingresos de la provincia lo sostienen las regalías y la recaudación local de impuestos.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo ingresos por un total de 491.813 millones de pesos en octubre, producto de lo percibido por regalías hidrocarburíferas, recaudación de impuestos provinciales y fondos de origen nacional. Esto dio una suba real, contrastando con una inflación estimada en 2,4, del 11,5% por ciento, en comparación con el mismo mes pero del año pasado.

Todo en un contexto de negociación paritaria con los gremios estatales, y donde el Ejecutivo expondrá los números de su economía a la hora de comenzar a delinear los acuerdos salariales para el 2026.

El resultado en cuanto a los recursos del mes arrojó que lo percibido por las tres fuentes de ingresos fue de unos 10 mil millones de pesos menos de lo recaudado en septiembre.

Los datos, que surgen de lo publicado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, dan cuenta que por regalías, más canon extraordinario de producción, Neuquén obtuvo 239.274 millones de pesos, lo que implica un aumento del 16,3 por ciento real con relación a octubre del año pasado. Las de petróleo dejaron $170.884 millones (+25,1%), mientras que las de gas totalizaron $64.760 millones (+30,1%).

Los recursos propios, provenientes del cobro de impuestos locales (Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario), fueron en millones de pesos y en porcentaje la segunda fuente de ingresos que más creció. Se ubicaron en 163.892 millones de pesos, con una variación positiva real del 11,9%, en comparación con igual período del año pasado (octubre 2024).

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, debió recurrir a deuda para afrontar los compromisos.

Recursos nacionales

A su vez, los fondos que envía el gobierno nacional cayeron nuevamente (-0,1%). Por coparticipación se le giraron a Neuquén 71.927 millones de pesos, mientras que a través de otros regímenes llegaron $16.720 millones.

En el comparativo en cuanto a la importancia de cada tipo de ingreso, las regalías hidrocarburíferas representaron el 49 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (33%) y, mucho más atrás, los recursos de origen nacional que van en caída libre y que solo significan el 18 por ciento del total de recursos que percibe la provincia.

Esto último es parte de la discusión que Neuquén mantiene con el gobierno nacional respecto a cómo se reparte la torta de los recursos coparticipables en el país.

ministerio economia

La discusión que se viene

En lo que va del año, las transferencias de origen nacional registraron un leve incremento en junio, julio y agosto, que no compensó la caída de mayo, donde la provincia percibió un 24,9% menos de esos fondos, a lo que se sumó la baja registrada en septiembre y la del mes pasado.

Además, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) consigna que Neuquén es la segunda jurisdicción más perjudicada en la distribución de fondos coparticipables. En el comparativo, de cada 100 pesos que aporta a este sistema de reparto recibe 51. A su vez, contribuye con el 4% al PBI nacional y le vuelve por coparticipación solo el 1,7 por ciento.

Esta distorsión es uno de los argumentos que el gobierno provincial viene exponiendo (lo hizo en campaña y buscará instalar la discusión con la conformación del nuevo Congreso Nacional) para que se revise este esquema y se abra la discusión para el tratamiento de una nueva ley de coparticipación.