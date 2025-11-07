Se supo a qué se dedica Paula Robles en medio del conflicto con Soledad Aquino

El conflicto de Marcelo Tinelli y su familia con respecto a una fuerte amenaza que recibió Juanita Tinelli volvió a poner en el centro de la escena a su expareja Paula Robles quien tomó postura en torno al escándalo que la tiene como protagonista a su hija fruto de su relación con el conductor televisivo.

En medio del revuelo que se generó en un caso que todavía busca esclarecerse, Robles reapareció en su cuenta personal de la red social Instagram mostrando un costado que aún no se conocía con profundidad: el laboral. Lejos de su trabajo como profesora de la Técnica Alexander y TakeTina, anunció una obra teatral.

“¿Cómo ser yo mientras estoy en vos? Estamos terminando su segunda temporada en Buenos Aires. Sábado 8 y 15 de noviembre a las 20:30 en el Portón de Sánchez", escribió en su cuenta junto a un flyer promocionando su proyecto titulado "Ahora Vos" , un ensayo íntimo sobre la maternidad.

Paula Robles

El desesperado y sorpresivo pedido de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli en medio de la interna familiar

Marcelo Tinelli atraviesa un drama de novela a partir de la interna familiar que salió a la luz en los últimos días. La trama incluye amenazas por deudas, asedio de la prensa, sus hijas peleadas por tensiones internas y, en el medio, sus ex parejas que salen a hablar y a enfrentarse entre sí. Como Soledad Aquino, quien en las últimas horas sorprendió con un posteo.

Luego de salir al aire en Intrusos y arremeter contra Juanita Tinelli y Paula Robles, quién fuera la primera esposa del conductor publicó una foto retro con Marcelo y sus hijas Mica y Cande. Una postal en blanco y negro que acompañó con un pedido muy fuerte y directo para su ex marido que hoy vive su peor momento.

“Te adoro, Marce. Salí ya de esta locura mediática… Te lo suplico”, escribió Soledad. Y luego siguió con un contundente mensaje: “Creo, Marce querido, que esto tiene que tener un fin. Te conozco hace 40 años, toda una vida. Deseo que disfrutes”.

“Sos un amor y la gente te está haciendo mierda, porque hay mucha gente muy muy mala y enferma. Besos. Te quiero con mi corazón”, cerró, a lo que su hija Cande sumó más leña al fuego con un comentario feroz sobre Paula Robles y Guillermina Valdés: “La única ex que no se quedó con nada, y aun así lo sigue apoyando. Sos única, mamá”.

Este no es el primer mensaje explosivo de Aquino, quien esta semana publicó un posteo en sus redes en el que apuntó en contra de Paula Robles, la mamá de Juanita Tinelli. “Este tema no es nada mío… no tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mí afecto y cariño, solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, lanzó. Y luego, al aire en Intrusos, la mamá de Mica y Cande siguió con declaraciones de alto voltaje contra la media hermana de sus hijas: “Alguien que arma tanto bardo mediático, no está bien. No corresponde exponer a sus hermanas que la aman. No está bien, no está bueno”.