Quién es el nuevo novio de Paula Robles

image.png

Luego, Franco continuo: “Hablo de lo que vi porque su sonrisa, ya se sabe, es patrimonio de la vida. Nos gambeteamos, nos buscamos y pasaron los años. Recuerdo un dolor pertinaz en medio del pecho cuando al comienzo de una relación amorosa un amigo me dijo que ella había preguntado por mí”.

“Una noche la fui a ver entre mándalas y bailarinas, pero ella me evitó con la elegancia y el garbo con el que se desenvuelven las damas con su corazón comprometido”, comentó haciendo referencia a que ella estaba en una relación con otro hombre. “Una pandemia, algunos intercambios de WhatsApp y así fuimos perdiendo amores y tristezas”, explicó el hombre sobre cómo comenzaron su relación.

Cómo fue el reencuentro de Paula Robles con su nuevo novio

Sobre cómo lograron reencontrarse con Paula Robles, Guillermo Franco comentó en su posteo: “Hace unos meses hubo un cuadro prometido y un almuerzo donde la vi llegar hermosa como la primera vez que la vi. Dos piscos, un ceviche y un número indeterminado de gin tonics, un asalto a la comisura de sus labios y a esos ojos que pueden destruir la soledad”.

image.png

Ella es la mujer que me convoca y me abisma y mi vida es definitivamente mejor. Te amo”, lanzó el arquitecto dejando en claro que está muy enamorado de la madre de Juanita y de Francisco Tinelli.

Ante esto, Robles no tardó reaccionar sin miedo a exponer sus sentimientos: “Que te puedo decir Guillén… que me haces reír hasta estallar, que me conmueve tu inteligencia y sensibilidad y que me muero y me vivo de amor por vos”. “Te amo, gracias Hernancin”, finalizó con humor Paula sorprendiendo a todos los fans que hace tiempo buscan saber en qué estado está su situación sentimental.

Cabe resaltar que, la morocha asistió a la fiesta que hizo Marcelo Tinelli por sus 65 años junto a su novio y que el conductor se mostró muy simpático y agradecido con su ex pareja por asistir al evento. Sin dudas, aunque no suele aparecer en televisión, la artista sigue trabajando en lo que le gusta, ya que se dedica a enseñar arte combinado con danza, en donde sigue demostrando su talento.