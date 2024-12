El nuevo trabajo de Paula Robles que alegró a Marcelo Tinelli

Paula y Marcelo Tinelli se conocieron en Ritmo de la Noche, el icónico programa conducido por el empresario. En aquel entonces, Tinelli estaba casado con Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria, pero su vínculo con Paula trascendió lo profesional, desencadenando un amor que cambiaría sus vidas.

Sin embargo, ese inicio estuvo marcado por tensiones. En una entrevista, Soledad Aquino recordó el impacto de la separación: “Nunca pensé en separarme. Marcelo me agarró un día y me dijo que no me amaba más. Y tenía todo el derecho de estar con alguien que veía todo el tiempo”. Con el tiempo, Aquino pudo superar ese dolor, aunque admitió que al principio fue difícil procesar la nueva dinámica familiar.

Tinelli 2.jpg Paula Robles y Marcelo Tinelli

Cómo fue la relación de Marcelo Tinelli y Paula Robles

La relación entre Paula y Marcelo prosperó, y juntos tuvieron dos hijos. No obstante, en 2009, Tinelli confirmó el fin de su matrimonio con Robles. “Tengo una excelente relación con Paula, eso habla de lo que ha sido nuestra relación. Lo intentamos hasta último momento, pero no se pudo”, confesó en una entrevista con Clarín.

Hoy, Paula Robles y Marcelo Tinelli mantienen una relación basada en el respeto mutuo y el bienestar de sus hijos. Si bien sus caminos se separaron hace más de una década, el vínculo entre ellos sigue siendo cordial. Tinelli ha apoyado públicamente algunos de los proyectos de Robles, como este nuevo espectáculo, demostrando que, a pesar de las diferencias, ambos priorizan los logros y la felicidad del otro.