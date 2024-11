Nicolás Magaldi le tiró una fuerte indirecta a Marcelo Tinelli tras su alejamiento de la televisión

Embed

La pelea entre Nicolas Magaldi con Marcelo Tinelli

Uno de los puntos más controvertidos de su salida fue la posible injerencia de Marcelo Tinelli, actual gerente de programación de América TV. Magaldi fue consultado al respecto y, aunque evitó acusaciones directas, dejó entrever que el conductor podría haber estado involucrado.

"A mí Marcelo lo único que me dio fueron felicitaciones. Me acuerdo que estaba el Chato Prada y Fede Hoppe, que venían siempre al camarín con la mejor. La verdad es que no sé lo que se decide en la mesa chica, pero como gerente de programación, Tinelli habrá tenido injerencia o no en la decisión", comentó. Además, añadió que Tinelli le expresó: "Pronto volveremos a laburar".

Magaldi no dudó en ofrecer su propia interpretación sobre los motivos del levantamiento del ciclo: "Presiento que fue por una situación política, de números, de que el programa no rindió lo que esperaban y eso es lo justo".

Magaldi 1.jpg Nicolas Magaldi

El enojo de Nicolas Magaldi por su salida de la televisión

Sin embargo, dejó en claro su disconformidad por la forma en que se manejó su salida: "Lo que no está bueno es no tener la oportunidad de despedirse de la audiencia. Esas personas que te ven todos los días merecen el respeto de decirles hasta pronto".

Otro de los puntos que abordó Magaldi fue el mote de "reemplazo" que, según él, le han adjudicado durante su carrera. "Yo no estoy en este lugar o en el medio para reemplazar a nadie. Me han cargado un montón de motes: si hacía Intratables, era porque buscaba ser Santiago del Moro; si estaba en el Bailando, porque quería ser Tinelli. Y nunca en esa crítica se valora lo que uno da", expresó.

Finalmente, cuando se le preguntó si había conocido personas tóxicas en la televisión, Nico Magaldi respondió contundente: "En la tele no, pero en los que toman decisiones sí. Hay mucha gente traidora, garc*, envidiosa, que si te pueden dar un palazo en la cabeza, lo hace". Aunque evitó dar nombres, sus palabras dejaron una sensación de mensaje directo hacia quienes estuvieron involucrados en el final de Intratables.